PRVE SNEŽINKE

Jesen ali zima? Na Kredarici zjutraj sneg, pobelilo tudi druge dele Alp (FOTO)

Jesen je prinesla precej nižje temperature.
Prvi sneg te sezone FOTO: Zaslonski Posnetek
Prvi sneg te sezone FOTO: Zaslonski Posnetek
B. K. P.
 25. 9. 2025 | 10:41
 25. 9. 2025 | 11:06
1:25
Prišla je jesen in z njo po več rekordno toplih tednih, ki smo jih bili deležni letošnje poletje, precej nižje temperature. Pisali smo, da je osupla Ljubljančanka na svojem mobilniku v vremenski aplikaciji Arsa opazila celo, da nam sredi naslednjega tedna grozi prvi sneg do nižin.

To je vremenoslovec Branko Gregorčič sicer zanikal in pojasnil, da je »snežinka rezultat operativnega izračuna modela ECMWF, izračunanega na izhodiščnih podatkih s srede, 24. septembra, ob 12. UTC«. Dodal je, da kljub temu, da nas naslednji teden čaka vdor hladnega zraka, najverjetneje ta še ne bo prinesel snežink. Vsaj ne do nižin.

Višje lege pa je medtem že pobelilo. V zadnjih 12 urah so prve snežinke zagledali na Kredarici, in čeprav jih je bilo le za centimeter debelo »odejico«, so se jih ljubitelji zime razveselili. Nekoliko več snega je v sredo zapadlo v italijanskih Alpah, natančneje na območju smučišča Breuil – Cervina, kjer bodo novo smučarsko sezono odprli že čez dober mesec, prav tako močno sneži v švicarskih Alpah, kjer je v noči na četrtek zapadlo kar deset centimetrov snega.

