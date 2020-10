Jeruzalem očaral Japonce, kar na njihovi naslovnici bo

Svetovno znana revija za potovanja je na najvišje mesto uvrstila Slovenijo.

Babe pregnale Turke

Lepše promocije si Prleki ne bi mogli želeti.

Kljub težavam, ki jih povzroča koronavirus, politični krizi in razdeljenosti Slovenk in Slovencev naša država na sončni strani Alp žanje nadpovprečne uspehe po vsem svetu. Ne le na športnem področju, tudi naše znamenitosti in turistični biseri so čedalje bolj prepoznavni in cenjeni.Tako je Condé Nast Traveller, svetovno znana revija za potovanja, namenjena vrhunskim doživetjem najzahtevnejših popotnikov, objavila seznam najboljših počitniških destinacij za leto 2021. Na najvišje mesto je uvrstila Slovenijo, sledita ji severnoangleška pokrajina Yorkshire in portugalski Melides. Umestitev Slovenije prav na vrh referenčnega seznama je še ena potrditev kakovosti, unikatnosti in zanesljivosti naše turistične ponudbe. Revija Condé Nast Traveller se je tudi letos zelo skrbno lotila dela. Prisluhnili so različnim popotnikom, od deskarjev, ljubiteljev arhitekture do gastronomskih sladokuscev. Tako so določili seznam 21 najbolj zanimivih turističnih destinacij, ki po njihovem mnenju v prihodnjem letu ne smejo ostati neopažene.Na severovzhodu države, v Pomurju, pa odmeva poteza največje japonske turistične agencije JTB, da naslovnico koledarja za leto 2021 nameni slovenskemu Jeruzalemu, čudoviti turistični destinaciji vinorodnega območja Prlekije. Japonci so izbrali fotografijo slikovite vasice med vinogradi v jutranji meglici, obsijano s sončnimi žarki. Jeruzalemske gorice so na naslovnici koledarja z naslovom Prelepi kraji, ki jih v življenju moraš obiskati, fotografijo pa je na družabnih omrežjih ponosno delilo slovensko veleposlaništvo na Japonskem.Razloženo vinogradniško naselje Jeruzalem v Ljutomersko-Ormoških goricah je najmanj naseljeno v občini Ljutomer, njegovo središče je na slemenu okoli cerkve Žalostne Matere božje iz leta 1652. Znano je tudi po dogodku iz leta 1664, ko so pogumne prleške ženske ugnale turško četo, ki se je tu mimo vračala iz bitke pri Monoštru. O tem še danes priča krajevno ime Babji Klanec. Danes se ime Jeruzalem pojavlja predvsem v promociji Destinacije Jeruzalem Slovenija, ki ga razvijajo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž s partnerji. Doslej ga je obiskalo veliko tujih turistov iz evropskih držav, po takšni predstavitvi pa je pričakovati še več japonskih obiskovalcev, ko se znebimo koronavirusa ali vsaj omejitev, povezanih z njim.