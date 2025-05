Jerca Legan odgovarja bivšemu možu: Hotel se je polastiti celo dediščine mojih staršev

Zapis Jerce Legan objavljamo v celoti:

»Sprevržena retorika in potvarjanje dejstev v zahtevani objavi popravka M. M. Cvikla ni presenečenje, zato bi se ga bilo bolje v loku izogniti. Pa vendar je nujno ponoviti, da so dokazi nasilnih in drugih kaznivih dejanj evidentirani, a jih ravno zaradi vpletenosti otrok ne bi dala nikoli v javnost.

Prav tako ne želim izpostaviti dokazov, kako se je poskušalo vplivati na posameznice(ke) v sodniških vrstah, saj nekateri postopki še tečejo. Tudi brezsramnosti, da bi se polastil vsega ustvarjenega v zakonu, celo dediščine mojih staršev, ni mogoče več zakriti. Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi številnih cestnih prekrškov in klici nekaterih ‘znanih’ Slovenk, kako jih nadleguje, ki jih za človeka na visoki javni funkciji doslej še ni nihče problematiziral, pa so le vrh te ledene gore.

Kaj pove dejstvo, da je oče na sodišču fizične posledice na otrokoma pripisal kar ‘bratskemu ravsu’?!? Krčevito zavračanje stikov govori samo zase. Kdo je torej problem ... tisti, ki je nad sinovoma in nekdanjo partnerko nasilen z vsemi prijemi, ali tisti, ki se mora zaščititi in o tem javno spregovori? Narobe svet!«

Dr. Jerca Legan, 19.5.2025

Spomnimo

Konec aprila smo v Nedeljskih novicah objavili intervju z Jerco Legan. Nanj se je s prikazom nasprotnih dejstev odzval Milan Cvikl ter pojasnil svojo plat zgodbe o dogajanju v zdaj že propadlem zakonu in ločitvi od Jerce Legan.