Jerala in Ihan besna na vlado, ker »vsiljuje predloge«

V sredo je v svetovalni strokovni skupini spet završalo, potem ko je vlada posodobila strategijo cepljenja, prednostna skupina pa bi s tem postali maturantje. Po četrtkovih napovedih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bi lahko cepljenje maturantov potekalo konec naslednjega tedna. Takšnemu cepljenju pa naj bi po pisanju STA nasprotovala večina članov strokovne skupine za cepljenje.Član posvetovalne skupine za cepljenjese je na odločitev vlade za 24ur ogorčeno odzval, da »je prioriteta cepljenje starejših, ki v resnici življenjsko potrebujejo cepivo, medtem ko cepljenje dijakov gotovo ni zdravstveno upravičeno«.Na vprašanje, s katerim cepivom bi se maturantje lahko cepili, je Ihan dejal, da bo to treba vprašati tiste, ki so se za to odločili. »Odločitve, katero cepivo bi priporočal, sploh nismo sprejeli, saj je bila velika večina članov proti temu, da bi to sploh izvedli,« dodaja Ihan.Z vladnim predlogom se ne strinja nitis kemijskega inštituta. »Vsiljevanje prioritetnih skupin, kot so maturantje, finančniki ..., bo imelo zelo konkretne zdravstvene posledice za bolj ogrožene, ki jim bo vlada odrekla možnosti pravočasnega cepljenja. Stroka je jasna. Določenih posledic žal tudi odškodnina ne bo mogla povrniti,« se je odzval na twitterju.Na Jeralov zapis se je odzval predsednik vlade, ki pravi, da Jeralove besede ne držijo. »Ministrstvo za zdravje je predlog za prednostno cepljenje maturantov podalo vladi ob prisotnosti vseh ključnih članov strokovne svetovalne skupine. Prav nihče mu ni nasprotoval. In če stroka misli, da je to napačna odločitev, naj predlaga spremembo.«Po prvotni nacionalni strategiji cepljenja bi bili najprej cepljeni starejši in vse ostale prednostne skupine, kot so ranljivi bolniki in kritična infrastruktura.Posodobljeno strategijo cepljenja bodo na ministrstvu za zdravje predstavili na današnji novinarski konferenci okoli 11. ure.