Jelko Kacin šokiran: To me prizadene, poniža in sesuje

Te dni smo poročali o grozljivih prizorih iz ukrajinske Buče, kjer so bile po odhodu ruskih čet ulice prekrite s trupli. Kijevski župan Vitalij Kličko je Vladimirja Putina in njegove čete obtožil genocida. »Civilom so zvezali roke in jih likvidirali,« je med drugim dejal.

Na Twitterju pa se je oglasil tudi državni sekretar Jelko Kacin, ki je šokiran, da so nekateri za likvidacijo zvezanih ljudi obtožili Ukrajince same. Kot je zapisal, so tovrstne informacije na Twitterju poobljavljali tudi nekateri Slovenci. Kot je dejal, ga to prizadene, poniža in sesuje. »Od kod to sovraštvo in dno dna pri "naših"?« se sprašuje Kacin.

Ubitih in mučenih več tisoč ljudi, tudi otrok

Poboje v Buči je za genocid med današnjim obiskom označil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski »To so vojni zločini in svet jih bo prepoznal kot genocid,« je dejal.

Oblečen v neprebojni jopič je novinarjem pojasnil, da je bilo po njihovih informacijah ubitih in mučenih več tisoč ljudi. Prav tako vedo za posilstva žensk in poboje otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija odgovornost za poboje zanika ter trdi, da so delo ukrajinskih nacionalistov, ki hočejo odgovornost podtakniti Rusiji. Moskva je za danes na to temo zahtevala tudi zasedanje Varnostnega sveta ZN.