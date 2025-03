Jelko Kacin prepričan, da pred državljani skrivajo resnico. Prvič javno razkril tole ...

Nekdanji vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je pred petimi leti ob nastopu Janševe vlade prevzel vodenje kriznega komuniciranja. Takrat so mu mnogi očitali neprimerno komunikacijo z javnostjo, ko je uporabljal stavke, kot so »Uživajte, dokler lahko«, »Kam pa kam, veseli izletnik«; »Naslednjih 14 dni je ključnih«; »Biksanje po zidanicah« ...

Zdaj se je v oddaji Ob osmin na nacionalni Radio Prvi razgovoril o takratnem obdobju, hkrati pa se je obregnil tudi ob vodenje aktualne vlade.

Na vprašanje novinarke, ali bi danes drugače komunicirali z javnostjo, je Kacin dejal, da je »v primerih, ko imaš pred sabo zelo slabo klinično sliko, hkrati pa si dobil obvestilo, da cepiva, ki je bilo naročeno, nikoli ne bo, sajenje rožic skrajno neprimerno, saj je ljudi treba soočiti z resnico, pa naj bo še tako boleča.«

Sam je zagovornik tega, da je treba z javnostjo komunicirati odkrito in to je tudi njegovo priporočilo za aktualno vlado, da naj se odziva in ukrepa v realnem času.

»Odzivati se je treba v realnem času. Vsaka ura zamujena, ne vrne se nobena. Ljudje so danes tako šokirani in preprosto ne morejo verjeti, da to, kar se dogaja, je res. Pa je. To so nova dejstva in treba jih je sprejeti.«

Golob v situaciji, ko se EU pripravlja na vojno, »sadi rožice« in skriva črno resnico

Jelko Kacin se zaveda, da njegova komunikacija ni bila vedno najbolj optimalna, saj, kot pravi, »nikoli ne more biti in vedno se da kaj drugače povedati,« a po njegovem mnenju Golobova vlada ne komunicira dobro v času, ko smo v podobno kritični situaciji, ko se EU pripravlja na vojno.

Aktualnemu predsedniku vlade Robertu Golobu pa »zamerim, da kljub temu, da hodi na srečanja voditeljev, da razpolaga z informacijami, še vedno sadi rožice in ne pove, kako drastično so se razmere poslabšale in kako hitro je treba ukrepati. To je naša stran počela,« pravi Kacin in ob koncu pogovora na to temo dodal: »Tudi danes je precej bolj črnogledo, kot pa se zdi komurkoli, ki to opazuje od daleč.«

Omenil je, da se z Janezom Janšo vsaj v eni stvari nista strinjala in to so bile novinarske konference. »Nekateri so si predstavljali, da bi morali imeti novinarske konference trikrat na dan. Tukaj sva bila na nasprotnih bregovih z Janšo, saj se bil jaz do tega zelo zadržan. Trdil sem, da bo enkrat na dan čisto dovolj, pa so bili pritiski ali pa so se dogajali dogodki, ko smo morali novinarsko konferenco sklicali večkrat.«

V pogovoru za Radio Prvi je tudi kritiziral zdravstveno stroko in glavnega epidemiologa, saj niso želeli vselej sodelovati pri vladnih predlogih in ukrepih.

Prvič javno razkril zaplet pri smrti mladenke po cepljenju

Kot kritiko na takratno zdravstvo je opisal primer smrti mladega dekleta v Ljubljani po cepljenju proti covidu-19. »Takrat je bila digitalizacija zdravstva, kot veste, v slabšem položaju. Mi smo pripravili poseben program za cepljenje, pa so se izvajalci cepljenj temu upirali, češ da imajo svoj sistem ...«

»In zdaj vam bo razkril, česar nihče ne ve. Ko se je zgodil smrtni primer mladega dekleta v Ljubljani, smo ugotovili, da njeno cepljenje sploh ni bilo registrirano v sistemu. In ker so jo pripeljali v zelo slabem stanju, ekipa, ki jo je sprejela v UKC sploh ni vedela, da je bila cepljenja, s čim … Do trenutka po njeni smrti še ni bilo cepljenje registrirano. Z visokimi decibeli sem izsilil, da so ta primer 'post mortem', naknadno, vknjižili, da smo imeli za zgodovino zapisano, zakaj je do tega primera prišlo. Zaradi napak v sistemu. A to se ne dogaja samo pri nas. Tudi v Belgiji se je, kjer pa so naredili šolski primer, kjer so inštruirali, katerih napak ne smejo ponoviti.«