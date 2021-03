Jelko Kacin jih je slišal. Poglejte, od koga

»Gospod Jelko Kacin se v svojem slogu "pejmo se mal' hecat" očitno igra z zdravjem ljudi v Ljubljani,« svoj komentar na dogajanje začenja župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL). Nadaljuje, da se Kacin poskuša ukvarjati z organizacijo dela Zdravstvenega doma Ljubljana in z logistiko tako, da jim organizira prostore za cepljenje, katerih pa ne potrebujejo, saj imajo v Mestni občini Ljubljana na voljo zadosti svojih primernih objektov: »Naj gospod Kacin preneha s tem in se raje posveti tistemu, za kar je zadolžen – naj zagotovi zadostno število cepiva v Ljubljani. S pravočasno informiranostjo in dobavo cepiva je Zdravstveni dom Ljubljana, ki ima 1.600 izvrstnih sodelavk in sodelavcev, zmožen cepiti 40.000 ljudi na teden.«



Jankovićev odziv je prišel po sporočilu ZDL, v katerem so Kacinu in javnosti sporočil, da Ljubljana ne potrebuje dodatnega prostora za cepljenje, »potrebujemo pa zadostne količine cepiva, na kar ves čas opozarjamo tudi nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19, Jelka Kacina«. Pojasnili so, da bi lahko cepili 5400 oseb na dan ali 37.800 na teden: »V preteklem tednu smo naročili skupno 11.388 odmerkov cepiva, prejeli pa smo jih 9.826. Naročili smo 1.200 odmerkov cepiva AstraZeneca, prejeli pa 1.100 odmerkov, pri čemer v tem trenutku ni jasno, kakšne bodo nadaljnje usmeritve cepljenja mlajših od 60 let s tem cepivom.« Odzvali so se tudi na kritike, da jim gre cepljenje počasi: »Neizpodbitno je tudi, da smo pri organizaciji in izvedbi cepljenja pri vseh korakih izjemno spoštovali nacionalno strategijo cepljenja in omogočali cepljenje prednostnim skupinam, navedenim v strategiji cepljenja, kar kaže na našo korektnost do upoštevanja usmeritev Vlade in ne izigravanje strategije, pri tem pa bili deležni očitkov o počasnosti cepljenja in primerjave z drugimi cepilnimi centri, česar ne moremo dopustiti.« Izpostavili pa so še eno problematiko: »Pričakujejo se večje količine cepiva AstraZeneca, pri čemer v ZD Ljubljana opozarjamo na problematiko, saj se ljudje zaradi opozarjanja na stranske učinke, ne želijo cepiti s tem cepivom in ZD Ljubljana ne more prevzemati odgovornosti za neizvajanje cepljenja, v kolikor je na voljo cepivo, ki ga določene države zavračajo in posledično tudi posamezniki.«

