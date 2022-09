Ko je kazalo, da se bo dež razbesnel v novo nevihto, ki je dan prej podirala drevesa in odnašala vse, kar ni bilo pritrjeno na trdno podlago, smo se na železniški postaji srečali s tremi dekleti, pravzaprav gospemi, v švic majicah in nahrbtnikih na ramah. Ptujčanke so pravkar prispele iz Vojnika, a ne z vlakom, ampak peš. Po Jakobovi poti 60-letna Jelka Voda, zaposlena v zdravstvu, 49-letna Vanja Žuran, ki dela v vrtcu, in 54-letna Sonja Šnerderger, uslužbenka zavoda za usposabljanje, delo in varstvo, so se namreč odpravile na tridnevno popotovanje po Jakobovi poti. Kot pravijo, je bil njiho...