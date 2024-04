Jelka Godec se jezi, sprašuje se, ali so v NSi »malo žleht«

Ustanovitev preiskovalne komisije o ukradenih otrocih razburja vodjo poslanske skupine SDS Jelke Godec. »Pa kaj je z vami v Novi Sloveniji,« sprašuje na omrežju X in dodaja, da jim je SDS prejšnji teden poslala gradivo za ustanovitev komisije in jih poslala k sopodpisu predloga za ustanovitev.

»V ponedeljek sem se v vaših prostorih sestala z vašo vodjo poslanske skupine Janez Cigler Kralj, ki mi je izročil podpise vaših poslancev in dejal, da je gradivo korektno pripravljeno, da nimate pripomb in da se odpovedujete vodenju te preiskovalke, kar je bila vaša prvotna zahteva za sopodpis. Matej Tonin s takšnim zavajanjem in lažmi v javnosti si samo škodujete. Vaša kredibilnost pada. Ali pa ste bili spet samo malo 'žleht'?«

Godčeva je ob tem dodala izpise iz medijev, iz katerih je razvidno, da je Matej Tonin informativni oddaji govoril o tem, da so oni podali predlog o ustanovitvi komisije in da so v NSi pozvali SDS k sopodpisu dokumenta. NSi smo prosili za komentar, kako odgovarjajo na očitke vodje poslanske skupine SDS.

SDS je dodatno na omrežju X zapisala še, da je njihova poslanska skupina oktobra lani poslanski skupini NSi poslala predlog za ustanovitev preiskovalne skupine, a do tega tedna poslanci podpisov niso prispevali, saj so to pogojevali s tem, da vodi komisijo njihov poslanec. »Ta teden, skoraj pol leta kasneje, so nam podpise izročili in se tako podpisali pod NAŠO zahtevo, ki je zaradi izsiljevanja NSi pol leta žal ležala v predalu. Z lažmi in zavajanji se vesti zaradi zavlačevanja pač ne da oprati. Razumemo, da želi NSi pred svojimi volivci opravičiti svojo trmo in neučinkovitost, a laž je laž.«