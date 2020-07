Jelinčiču napovedala kriminaliste, on znorel

Prvi teroristični napad v Sloveniji



Žalitev za študente



Jelinčič v tožbo

Poslanec in prvak Slovenske nacionalne strankepravi, da je proti kolesarjem in tistim, ki kradejo denar. Nanj se je usul plaz kritik, ko je njega in druščino nekdo posnel v lokalu v Ljubljani ter njihov pogovor objavil. Tam je Jelinčič povedal nekaj krepkih na račun študentov in denarja. Dan kasneje pa se je zgodil napad na njegovo hišo v središču prestolnice, nedaleč od ambasadorske četrti. Z motornim oljem so neznanci polili njegovo hišo. »V prvi vrsti moram povedati, da sem govoril s SVC (francoska varnostna služba, o. p.) iz Francije in so rekli, da gre za tipičen teroristični napad, kakor so v Franciji. Najprej vržejo steklenice z motornim oljem, nato pa vržejo še molotovko. Tukaj so zgrešili okna, a takšnega požara ni mogoče ustaviti. Tisti, ki je to pripravil, je zločinec, terorist. Zgodil se je prvi teroristični napad v Sloveniji,« je dejal v oddaji 24ur zvečer.»Užalili ste dva milijona ljudi,« je dejala v studiu televizijeiz Sindikata mladih plus. Jelinčič pa: »Užalil sem 100 tisoč ljudi. Tistih, ki so doma na hladilniku od mamice, ki ne delajo.« Dodal je, da je užalil takšne, ki samo čakajo na pomoč države, ki so od države denar dobili za nič dela in so zdaj jezni, ker tega denarja ne bo več.Dodal je, da je podprl zakone vladajoče koalicije, imel pa je nekaj pomislekov, ki jih je tudi povedal. Ravno glede delitve denarja. »Vi ste te zakone podprli, glasovali ste za. Lahko bi glasovali po svoji vesti. Lahko bi glasovali proti, če se ne strinjate z njimi. Zakaj ste podprli vlado in, veste samo vi. Morda pa bodo kmalu vedeli tudi kriminalisti,« je Jelinčiču zažugala Jarčeva.On pa jo je ustavil z besedami, naj neha blebetati: »Če mi že zdaj grozite, da bodo prišli k meni kriminalisti. Lepo vas prosim. Potem lahko tudi jaz vas obtožim, da ste vi in vaši podporniki pripravili napad name. Na hišo, v kateri sva bila jaz in moja 13-letna hčerka. K sreči se ni zgodilo, da bi bili notri dve zogleneli trupli. Pripravljeni ste narediti kar koli, to je svinjarija.«Odgovorila je, da ona zagotovo tega ni naredila. »Mislim, da bi delate ekscese iz tega. Protesti so bili mirni. Žalite 100 tisoč študentov, ki delajo prek študentskega servisa.«Jelinčič pa je vztrajal, da pomoč je treba dati tistim, ki so že pred korono delali in tudi zdaj delajo. Kritika pa leti na tiste, ki ne delajo in nočejo delati.O posnetku pa: »To je snemal gospod, ki ima navado, da kar snema vsepovprek. Nikogar ni vprašal,« je dejal Jelinčič o snemanju njega za omizjem v ljubljanskem lokalu. Povedal je, da bo tožil snemalca.