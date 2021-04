Jelinčiča skrbi: Želijo prepovedati krščanske in postaviti muslimanske simbole?

Obnova cerkve v Žički kartuziji še kar razdvaja. Cerkev sv. Janeza Krstnika bo namreč dobila pomično streho in razgledišče. Ob tem zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vztraja, da je pomična streha rešitev, najprimernejša, in da je to potrdila tudi stroka.No, nasprotnikom takšne rešitve se je pridružil. Tako je pred dnevi Slovenska nacionalna stranka na Komisijo za preprečevanje korupcije, Državno revizijsko komisijo in Računsko sodišče Republike Slovenije poslala zahtevo po nadzoru nad izvedbo javnega razpisa za obnovo Žičke kartuzije.Takrat so sporočili, da so glede »na dejansko stanje in razvoj sanacije prepričani, da zadeva ne teče v skladu s konservatorskim aktom in principom dobrega gospodarja, nekateri pa celo sumijo na koruptivne postopke.«Ob tem se Jelinčič sprašuje zakaj nekateri tako vztrajno na kartuziji v Žičah želijo odprto streho. »Morda najprej prepovedati krščanska obeležja, v naslednjem koraku pa nanjo postaviti muslimanske simbole,« je ocenil prvak SNS.