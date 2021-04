Jelinčiča obiskal na domu, ta je zagrozil z orožjem (FOTO)

Poslanecje na Twitterju sporočil, da so ga na domu znova obiskali vandali, ki so se tokrat lotili vrat na dvorišče. Jelinčiča je pričakal napis »Je suis (jaz sem op. p.)« in naslikana motorna žaga. »Očitno tisti, ki je packal po mojih vratih, ni videl napisa zgoraj,« je početje nepridiprava komentiral poslanec. Na vratih ima namreč nalepko z napisom, da je »lastnik objekta oborožen ter pripravljen varovati življenje in lastnino pred kriminalom in napadom«.Spomnimo. Jelinčič je bil pred malo manj kot mesecem dni sporočil, da je nekdo z motorno žago prišel pred parlament . Za incident okrivil levičarje (nelektorirano): »Ravnokar pred Državnim zborom - nekdo je z motorno žago napadel parlament. A nas bodo levičarji kar pobili?«To pa ni prvič, da so se vandali lotili Jelinčičevega doma. Junija lani so na njegovo hišo odvrgli steklenice z odpadnim oljem , to pa je na fasadi pustilo velike črne madeže.