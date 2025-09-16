  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Slovenija

Jelinčič že postavil diagnozo: »Ko je na oblasti Svoboda se še naravi meša«

Prvak SNS se je obregnil ob cvetenje hrušk.
Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Dejan Javornik

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Arhiv

FOTO: Arhiv

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Arhiv
M. U.
 16. 9. 2025 | 15:57
A+A-

Hruške običajno cvetijo spomladi, odvisno seveda od sorte in vremena.

Zgodnje sorte hrušk začnejo cveteti že konec aprila, medtem ko pa ima večina sort cvetenje v maju, ko so temperature stabilnejše in ni več nevarnosti pozebe. V hladnejših predelih Slovenije se cvetenje lahko zamakne proti koncu maja.

FOTO: Arhiv
FOTO: Arhiv

image_alt
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)

Zakaj tak uvod? Zato, ker je predsednik izvenparlamentarna SNS povezal aktualno oblast s cvetenjem hrušk.

Zmago Jelinčič Plemeniti je tako na omrežju X objavil fotografijo, ki jo je opisal z besedami: »Ko je na oblasti Svoboda se še naravi meša. Cvetenje hruške,«,

Več iz teme

SlovenijaZmago Jelinčič PlemenitihruškaGibanje Svoboda
ZADNJE NOVICE
17:00
Suzy
PODVIG

Anže Zavrl napoveduje, da bo maraton pretekel s harmoniko (Suzy)

Podvig ni tako samoumeven, in če mu to uspe, se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov pod najhitreje pretečeni maraton s harmoniko, kar bo menda prvi tovrstni poskus na svetu.
16. 9. 2025 | 17:00
16:54
Novice  |  Slovenija
REGIJSKI OBISK

Konec milosti za nasilneže: vlada napovedala nadomestni zapor za tiste, ki ne plačajo kazni

Obetajo se spremembe zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o prekrških.
16. 9. 2025 | 16:54
16:46
Kronika  |  Na tujem
PREŽIVEL JE S ŠTEVILNIMI ZLOMI NOG

V poskusu samomora skočil z balkona in ubil sosedo spodaj, zdaj odgovarja pred sodiščem

Francesca Manno je umrla zaradi silovitega trka ob padcu, poročajo italijanski mediji.
16. 9. 2025 | 16:46
16:44
Ona  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Fuge so idealno okolje za plesen

Ker ima rada vlago, ploščice po prhanju obrišemo do suhega; najlažje jih je očistiti z dvema poceni sestavinama, ki ju najdemo v vsaki kuhinji
16. 9. 2025 | 16:44
16:44
Novice  |  Slovenija
POVEDAL JASNO

Janković Goloba (še) podpira, vendar trdi: »Jaz tega ne bi naredil«

Ljubljanski župan se ne strinja z odločitvijo vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.
16. 9. 2025 | 16:44
15:57
Novice  |  Slovenija
NAŠEL POVEZAVO

Jelinčič že postavil diagnozo: »Ko je na oblasti Svoboda se še naravi meša«

Prvak SNS se je obregnil ob cvetenje hrušk.
16. 9. 2025 | 15:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
8. 9. 2025 | 09:09
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki