Jelinčič že postavil diagnozo: »Ko je na oblasti Svoboda se še naravi meša«

Hruške običajno cvetijo spomladi, odvisno seveda od sorte in vremena.
Zgodnje sorte hrušk začnejo cveteti že konec aprila, medtem ko pa ima večina sort cvetenje v maju, ko so temperature stabilnejše in ni več nevarnosti pozebe. V hladnejših predelih Slovenije se cvetenje lahko zamakne proti koncu maja.
Zakaj tak uvod? Zato, ker je predsednik izvenparlamentarna SNS povezal aktualno oblast s cvetenjem hrušk.
Zmago Jelinčič Plemeniti je tako na omrežju X objavil fotografijo, ki jo je opisal z besedami: »Ko je na oblasti Svoboda se še naravi meša. Cvetenje hruške,«,