Jelinčič za ukrepe proti tistim, ki ne verjamejo v virus

Zdravstveni minister Janez Poklukar je na petkovi novinarski konferenci razkril, da se je vlada odločila za uvedbo povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju. Prav tako se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki imajo zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covida-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, zdravstvene posledice. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani.

Svoje mnenje o ukrepu je na Twitterju delil prvak stranke SNS Zmago Jelinčič in zapisal, da je odločno proti. »Minister trdi, da se bo s tem ohranjalo zaupanje v varnost in kakovost cepiv ter zagotavljalo učinkovito in celovito izvajanje nacionalnega programa cepljenja proti covidu-19. Neumnost! Zaupanje se ne da vzpostaviti z denarjem! V SNS smo absolutno proti takšnemu ukrepu. Naj se raje ukrepa proti vsem vaškim posebnežem in tistim, ki raje verjamejo Facebook in Instagram strokovnjakom ter tistim, ki verjamejo, da virus ne obstaja,« je zapisal.

»Zaradi teh se je virus tako širil in imamo kolaps v bolnišnicah. Zaradi teh onkološki bolniki ne vedo, kako dolgo bodo še lahko hodili na zdravljenje. Zaradi njih je dostop do primarne oskrbe okrnjen. Če so na socialni pomoči, se jim mora nujno ta odvzeti in nameniti za bolne,« je še dodal v objavi na Twitterju.