Jelinčič v Tarči: V zameno za 10 tisočakov so mi ponujali dvig popularnosti

V tokratni Tarči so razpravljali o ozadju merjenja javnega mnenja in priljubljenosti novih obrazovrazpravljali. Gosti so bili predsednik SNS-a Zmago Jelinčič, predsednik Dobre države Bojan Dobovšek, direktor agencije Valicon Andraž Zorko, direktorica agencije Mediana Janja Božič Marolt in solastnik Parsifala Borut Rončevič.

Zmago Jelinčič (SNS) je v oddaji navedel, da mu je nekdo v zameno za 10 tisoč evrov ponujal dvig odstotka v anketi javnega mnenja. Zavrnil je poziv voditeljice Erike Žnideršič, naj pove podrobnosti, sicer zgodbi manjka verodostojnosti. Če bi namreč navedel ime in priimek, bi že naslednji dan dobil poziv sodišča, je zatrdil Jelinčič.

Bojan Dobovšek, predsednik stranke Dobra država, je že dolgo kritičen nad sistemom merjenja javnega mnenja v Sloveniji. Že iz rezultatov izhaja, da je nekaj narobe, je zatrdil.