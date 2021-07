Jelinčič udaril: »Kdaj si bomo v Sloveniji upali kaj takšnega?« (FOTO)

Ograjo naj bi na dolžini 30 kilometrov postavili pri kraju Druskininkai v bližini tromeje med Belorusijo, Litvo in Poljsko. FOTO: Janis Laizans/reuters

»Kdaj si bomo v Sloveniji upali kaj takšnega?«

Litva se v zadnjih tednih sooča z velikim porastom števila migrantov, ki prihajajo iz Belorusije. Po podatkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), ki je Litvi že poslal pomoč, so samo v prvem tednu julija na litovsko-beloruski meji zabeležili 800 nezakonitih prehodov.Beloruski predsednikje EU večkrat zagrozil, da bo v odziv na sankcije proti Minsku prek meje v Evropo spustil migrante in begunce z vojnih območij. Pri tem je še posebej prizadeta Litva, ki si z Belorusijo deli 680 kilometrov meje. Zaradi vse višjega števila migrantov je na meji z južno sosedo že začela postavljati žično ograjo.Ob tem ravnanju Litve se je oglasil tudi prvak SNS. Tako pravi, da je Litva postavila žičnato ograjo na mejo, »Evropska unija pa ne bu ne mu.« Opozoril je tudi, da je Litva jsprejela zakon o izgonu migrantov, ter odpravila možnost pritožbe. Tudi glede tega prvak SNS dodaja, da Evropa ni odreagirala.In Jelinčič ugotavlja, da je »očitno nekaterim dovoljeno vse in se sprašuje, kdaj si bomo v Sloveniji upali kaj takšnega?«