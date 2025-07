Jelinčič štel otroke v vrtcih! Trdi, da smo za nekdanjo Jugoslavijo, krivi 'bedasto' Evropo (VIDEO)

Prvak izvenparlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je šel štet otroke v vrtcih na obali in opozaril, da so vrtci v tem delu države menda polni otrok brez slovenskega državljanstva.

Tako je v Kopru naštel 83 otrok iz Bosne in Hercegovine (BiH), 23 s Kosova in približno 20 iz Makedonije in iz Srbije 20. V Izoli 60 otrok s Kosova, iz Bih 30, iz Makedonije 17, slovenskih pa je okrog 100. In še Piran, Bosancev je politik naštel okrog 22, otrok s Kosova je 30, 2 pa sta iz Makedonije.

Več kot 350 otrok brez slovenskega državljanstva na račun Slovencev, se huduje šef SNS.

Moti ga »spajanje družin«

Trdi, da njihovi starši delajo v tujini, in da so v Sloveniji upravičeni do socialnih transferjev, in posledično za vrtec ne plačujejo. Prepričan je, da je treba po tujih vzorih, omenja Avstrijo in Nemčijo, zato preprečiti »spajanje družin«. Dodaja, da to kaže, da smo pri nas še vedno za nekdanjo Jugoslavijo, da smo solidarni, ker da to od nas zahteva Evropa, ki je po njegovem gnila, bedasta in celo lopovska, tatinska in zločinska.