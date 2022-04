Jelinčič šokiral z izjavo: Mladim je treba vzeti ekrane, mladi morajo seksati

Na radijskem soočenju parlamentarnih strank v studiu Radio Prvi so se soočili Aleš Hojs, Zmago Jelinčič, Alenka Bratušek, Nada Pavšar, Dejan Podgoršek, Smiljan Mekicar, Tereza Novak, Dominika Švarc Pipan, Adolf Zupan, Robert Pavšič, Miha Kordiš, predstavnik NSi se je v zadnjem trenutku zaradi bolezni opravičil.

V prvem delu so govorili o pravicah zaposlenih, pomanjkanju delavcev, demografski sliki in težavah mladih. Aleša Hojsa so vprašali, ali nemerava SDS pomanjkanje kadrov reševati z ukrajinskimi begunci in kako se ti razlikujejo od afganistanskih. Dejal je, da »med afganistanskimi begunci ni najti zdravnika, inženirja, nikogar, ki bi bil pripravljen prijeti za delo. Večina ukrajinskih žensk je prioritetno povedala, da bi se rada vrnila v domovino za razliko od tistih iz daljnega vzhoda, ki iščejo ekonomsko priložnost . Druga prioriteta ukrajinskih žensk je, da najdejo delo.«

Podobno kritičen je do beguncev z bližnjega vzhoda tudi predsednik SNS. Pravi, da od tam »prihajajo islamski vojščaki, ki iščejo boljše življenje in čakajo priložnost, da ustvarjajo kaos.« Dodal je, da Ukrajinci lahko pripomorejo k našemu razvoju.

Tereza Novak iz Gibanja Svoboda se je zgrozila nad tem, kako Jelinčič in Hojs ločujeta begunce na prvorazredne in drugorazredne. Dejala je, da če bi bilo državi v interesu, bi lahko takoj uredila postopke za zaposlitev teh beguncev. Pravi, da je takšno razdeljevanje sramotno. »Upam, da se bo to po volitvah spremenilo.«

Predstavnica Povežimo Slovenijo, Nada Pavšar je govorila o tem, da je treba poskrbeti za mlade in jim nuditi boljše pogoje za življenje. Prepričana je, da se bo samo tako demografska slika izboljšala. Omenila je spremembo stanovanjske politike in dejala, da jim je treba ponuditi bolj ugodne stanovanjske rešitve in poseljevanje dežele. Zmago Jelinčič je repliciral na besede Nade Pavšar. Dejal je, da je mladim treba iz rok iztrgati računalnike in ekrane in demografsko sliko rešiti s spolnostjo. »Mladi morajo seksati. Tako se bo rešilo demografsko sliko.« Kandidat LMŠ Robert Pavšič je dejal, da je takšno razpravljanje trivialno in da se demografijo rešuje drugače s stabilnimi zaposlitvami, dostopnostjo stanovanj in spremembo zakona o delovnih razmerjih.

Na predstavnika Naše Dežele Dejana Podgorška so naslovili vprašanje, ali se v stranki strinjajo z nazori Aleša Primca, ki vodi sektor za demografijo. Dejal je, da so njihovi temelji tradicionalni in dodal, da ni važno, kakšne nazore ima vodja. Dodal je, da je treba opolnomočiti mlade in jih spodbuditi tudi, da se odločajo za poklicne šole.

Spregovorili so tudi o prekarnosti, ki je velika slovenska težava. Alenka Bratušek je dejala, da mora vlada naprej glede tega pomesti pred svojim pragom in urediti s prekarnostjo v državni upravi. »Treba je zagotavljati delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.« Robert Pavšič je dodal, da je pri prekarstvu pomemben nadzor. »Če bi ta deloval, bi bila polovica s.p.-jev že redno zaposlena. »To ni samo problem zakona o delu, ampak je širši problem.«Tereza Novak o problematiki pomanjkanja zdravnikov je predstavila svoj pogled, kako razbremeniti zdravnike in poskrbeti, da se bodo lahko bolj posvetili bolnikom in manj birokraciji.