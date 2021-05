Jelinčič se je tako ponorčeval iz Šarčevih poslancev

Potem ko so bili poslanci in poslanke v ponedeljek razdeljeni zaradi dnevnega reda majske redne seje, je predsednik državnega zboraodločil, da seje ne bo, kar je med drugim pomenilo, da premierin ministri njegove vlade niso odgovarjali na poslanska vprašanja, odločali niso niti o ustavni obtožbi Janše. Stranka LMŠ pa je šla še korak dlje, s čimer si je prislužila posmehljivo opazkoV stranki LMŠ, ki je delno obstruirala delo državnega zbora, so po odpadli majski seji sporočili, da je to dokaz, da vlada nima več večine v parlamentu, in pozvali k predčasnim volitvam. V dokaz, da si res želijo predčasnega preštevanja zaupanja med slovenskimi volivci, so na Trgu republike nasproti parlamenta pripravili tiskovno konferenco, na kateri so stali ob stolih, da bi tako poudarili, kako se ne oklepajo poslanskih stolčkov.Poteza LMŠ pa je naletela na posmeh pri prvaku Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmagu Jelinčiču. »​Takole izgleda tudi sestanek anonimnih alkoholikov,« je brutalno komentiral potezo poslancev konkurenčne stranke.