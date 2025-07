Jelinčič ni ljubitelj Fajonove: »Flodra* se po Afriki in klobasa neumnosti v OZN!« Janša medtem: »Nesposobnim vse prav pride za prepir!«

Poročali smo že, da sta predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob v skupni izjavi kot nesprejemljivo obsodila odločitev štajerskega deželnega parlamenta, ki je za Slovenijo sporno Dachsteinsko pesem v torek uzakonil kot himno avstrijske Štajerske. Obsodilo jo je tudi zunanje ministrstvo. Opozorili so, da bo to imelo negativne posledice na odnose.

Prva dama zunanjega ministrstva Tanja Fajon je tako sporočila: »Odločitev štajerskega deželnega parlamenta, ki je Dachsteinsko pesem uzakonil kot himno, je nesprejemljiva. Stalno opozarjamo, da pogrevanje imperialne zgodovine ne koristi nikomur. Na tak način bo z deželo Štajersko težko voditi konstruktiven dialog.«

»Flodra se po Afriki in klobasa neumnosti v OZN!«

A tovrsten odziv ni prepričal vseh. Prvak izvenparlamentarne SNS je eden takšnih. Zmago Jelinčič Plemeniti je v svojem slogu udaril po Fajonovi: »In zdaj se Fajonka oglaša. Kaj pa je naredila za Slovenijo do zdaj? Flodra* se po Afriki in klobasa neumnosti v OZN, slovenska zunanja politika je šla pa k vragu. Povedo zaposleni na Mladiki, da pri njih še nikoli ni bilo slabše.«

Zaplet s himno je komentiral tudi Janez Janša, šef SDS: »Nesposobnim vse prav pride za prepir. Tudi mi imamo nekaj naše zgodovine dežele, ki je danes avstrijska, na naših slovenskih simbolih. Ko smo jih dali na evro kovance, sva zadevo s takratnim avstrijskim kanclerjem rešila v 5 minutah brez hude krvi.«

*flodrati pomeni spolno občevati: izraz se uporablja predvsem pri opisovanju spolnih akrobacij v času večje ali manjše intoksikacije z alkoholom, navaja prosti slovar žive slovenščine Razvezani.