Jelinčič: Prihaja novi 'lockdown', gre samo še za vprašanje časa

Poklukar: Delta različica je glavna grožnja mirnemu poletju

Prvak SNSje na Facebooku objavil nič kaj optimistično sporočilo. Prepričan je namreč, da se četrtemu popolnemu zaprtje države ne bomo mogli izogniti. »Govori se, da ni vprašanje če, ampak kdaj nas čaka novi lockdown,« je zapisal.Jelinčič opozarja še na gospodarske posledice, ki bi ga ponovno zaprtje države prineslo, sprašuje pa se, kdo želi uničiti slovensko gospodarstvo. »Dejstvo je, da gospodarstvo ne bo zdržalo še enega zaprtja in da bi jih to spravilo le na kolena. Kdo torej želi, da do tega pride? Kdo želi uničiti slovensko gospodarstvo? So v ozadju Soroševi plačanci?«Da je pametno, da se pripravimo na naslednji epidemični val, pa je danes v izjavi za medije dejala dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenjeKot je dodala, ne gre za »nobeno strašenje«, pač pa za to, da je bolj kužna delta varianta novega koronavirusa v bližini. Pri tem je poudarila pomembnost cepljenja. Da je pojav delta različice zaskrbljujoč ter da je jeseni znova pričakovati večje število okužb , je prepričan tudi vodja infektologije v največji berlinski bolnišnici. Kot je dejal prejšnji teden, je zato to prava tekma s časom. »Ljudje se morajo cepiti, da bomo ta virus držali v šahu. Precepiti moramo dovolj ljudi, preden se bo ta različica razširila. Naš cilj je precepiti 80 odstotkov ali, še boljše, 100 odstotkov prebivalcev pred jesenjo,« je dejal za večerno oddajo 24ur.Po besedah ministra za zdravje je ta različica glavna grožnja mirnemu poletju in normalni jesen i. »Na Portugalskem so v 14 dneh iz zelene barve prišli v rdečo. Porast števila novih okužb je okoli 590-odstoten. V veliki meri prevladuje delta različica virusa. Edini učinkovit ukrep za obvladovanje epidemije je ta trenutek polno cepljenje. Zato, da bomo imeli jeseni odprte šole, odprt turizem in druge dejavnosti, pozivam vse, naj pristopijo k cepljenju. Le tako lahko preprečimo četrti val, ki bi lahko ponovno ustavil našo družbo,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal minister.