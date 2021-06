Jelinčič prepričan, da gre za sabotažo, in pričakuje sankcije

Prvak SNSv poslanskem vprašanju izpostavlja, da so pri Geodetski upravi Republike Slovenije storili napako. Šlo naj bi za izpad naselij z volilnega spiska. Po Jelinčičevih besedah so izginili kraji Bojtina, Bezovje, Bitnje, Babni Vrt, Abitanti, Arja vas, kar naj bi pomenilo, da bo tako 811 oseb ostalo brez volilnega glasu. »To pomeni, da bi bili praktično izbrisani,« je prepričan.»Po našem mnenju ne gre za napake, saj računalnik sam od sebe takih napak ne more narediti, ampak za protidržavno delovanje nekatere osebe oziroma nekaterih oseb.« Jelinčič zahteva, da se odgovorna oseba ustrezno sankcionira, najustreznejša kazen pa se mu zdi odpoved delovnega razmerja.SNS pa je na pristojne naslovil tudi pobudo, naj se prehitevanje tovornjakov uvede tudi na gorenjski in dolenjski avtocesti A2, kakor je sedaj to urejeno na primorski in štajerski avtocesti A1, saj da sta ravno tako izredno obremenjeni. Prepoved bi po njihovem predlogu veljala od 6. do 18. ure.