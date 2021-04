Jelinčič poziva: Skrajni čas, da odprejo terase gostiln po vsej državi

Jutri se končuje 11-dnevno zaprtje države, zato je, v kateri so šole in vrtci po novem odprti in ni več policijske ure.Vlada je na dopisni seji potrdila sproščanje ukrepov v obdobju od 12. do 18. aprila. Ob pogoju rednega testiranja zaposlenih bodo lahko odprte vse trgovine, izmed storitev pa tudi frizerski in kozmetični saloni ter turistične agencije.V rdeči fazi se še ne odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov, to sledi v oranžni fazi.Zakaj torej gostilne ostajajo zaprte? V tujini stroka pravi, da ne predstavljajo visoke stopnje tveganja.Temu se pridružuje tudi prvak SNS. Tako meni, da odprte terase ne povečujejo okuženosti in poziva: »Zdaj pa je že skrajni čas, da se odprejo vsaj terase gostiln po vsej državi, ne pa samo v določenih regijah!«