Jelinčič o zbiranju denarja za družino iz Gaze: »Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo«

Želijo začeti življenje v Sloveniji, poteka akcija zbiranja sredstev.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Eyad Baba Afp
Simbolična fotografija. FOTO: Eyad Baba Afp

M. U.
18.08.2025 ob 16:15
M. U.
18.08.2025 ob 16:15

Vojna v Gazi je mnogim vzela domove, družine in občutek varnosti. Mlada družina – mož, žena in dva majhna otroka – je po čudežu uspela priti iz Gaze v Ljubljano. Zdaj potrebujejo našo pomoč, da bi lahko v Sloveniji začeli novo življenje, so navedli v Slovenski filantropiji.

Zato so pripravili akcijo zbiranja sredstev, ki ima za cilj zbrati 18.000 evrov za prvo leto bivanja, kar bo pokrilo stroške najemnine, hrane in osnovnih potrebščin. Do zdaj se je tako nabralo že nekaj več kot 10.000 evrov. 

Amnesty International: Izrael namerno strada prebivalce Gaze

Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je danes Izrael obtožila namernega stradanja prebivalcev Gaze. V poročilu ga je obtožila tudi sistematičnega uničevanja njihovega zdravja, blaginje in družbenega tkiva. »Njihova pričevanja potrjujejo ponavljajoče se ugotovitve organizacije, da smrtonosna kombinacija lakote in bolezni ni nesrečen stranski učinek izraelskih vojaških operacij. Je nameren rezultat načrtov in politik,« tako piše v njihovem poročilu.

»Z našo pomočjo bodo lahko ustvarili varen dom, otroka se bosta vključila v šolo in našla nove prijatelje, starša pa začela iskati zaposlitev,« so še dodali v Slovenski filantropiji.

»Kje smo kompas izgubili? Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo«

Je pa omenjena akcija zbiranja sredstev razburila vidnega slovenskega politika. Šef izvenparlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti se je tako ujezil: »Kje smo kompas izgubili? Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo,«.

