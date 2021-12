Jelinčič o kuhančku: Kdor ima PCT, naj pije, kdor ne, naj bo kaznovan (VIDEO)

Kot je znano, je vlada pred dnevi sprejela odlok, po katerem je z izjemo pečenega kostanja prepovedano ponujanje hrane in pijače na stojnicah.

Kljub temu pa je od danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani mogoča tržnična prodaja, tudi gostincem, je sporočil direktor Ljubljanskih parkirišč in tržnice Andrej Orač. Po njegovih besedah je prepoved prodaje na ljubljanskih tržnicah nerazumljiva, saj gre za prodajo izdelkov, ki jih ponujajo vse leto. V to kategorijo se po njegovih besedah med drugim uvrščata odprta kuhinja in prodaja tekstila, kar da ne spada pod sejemsko prodajo, ampak tržnično. Gostincem bodo zato na Pogačarjevem trgu omogočili prodajo, hkrati pa ljudi pozivajo k spoštovanju epidemioloških ukrepov in odločitvi za cepljenje proti covidu 19.

Na prepoved pitja kuhančka pa se je odzval tudi prvak SNS Zmago Jelinčič. Po njegovem bi morala biti praznično veseljačenje in pitje dovoljena samo osebam s PCT-pogojem, ostalim pa bi prvak SNS napisal kazen. Vladi zato predlaga, naj sprejme malce bolj življenjske ukrepe, kajti kot pravi »december brez kuhančka in prazničnega vzdušja ulic ni veseli december.«

