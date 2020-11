Jelinčič jih je napel Tanji Starič: Povabili ste me, ker ste prizadeti

Potem ko se je prvak Slovenske nacionalne stranke v četrtek zvečer in v petek dopoldan razburjal, ker njegova stranka ni bila povabljena v oddajo Pogovor z opozicijo , ki je bila na RTV, na sporedu po pogovorom s predsednikom vlade, je vendarle prišel na svoj račun. V petkovih Odmevih so mu na javni RTV dali besedo, tam pa jih je v svojem slogu napel voditeljiciin ji dejal, da so ga povabili le zato, ker so bili prizadeti zaradi njegovega pisma in besed.Jelinčič je vztrajal pri svojem, da je tudi SNS opozicijska stranka, a da so za razliko od drugih konstruktivna opozicija. »SNS je zavezana državi in domovini. Reševali smo Šarčevo, rešujemo tudi Janševo vlado, da bo Slovenija dobro stala,« je dejal in nadaljeval, da ga čudi delovanje javne televizije, ki bi morala spoštovati po navodilih in pravilih in ne po nekih internih pravilih. »Nič me ne čudi, da se zbirajo podpisi, da se ne bi več plačevalo naročnine in mislim, da bi se moralo tako televizijo ukiniti in postaviti na novo,« je dejal. Ko ga je voditeljica skušala pomiriti in mu povedati, da je zdaj pri njih in da ima priložnost povedati svoje mnenje in da je televizija pri omenjeni oddaji zgolj upoštevala svoja interna pravila je dejal: »Ne interna, spoštovati bi morala demokratična pravila. Tukaj sem zaradi tega, ker vas je prizadelo, ker sem napisal ostro pismo in posnel film, prej pa me ni bilo že nekaj let.«Jelinčič je sicer v Odmevih skupaj s predsednikom NSi Matejem Toninom komentiral aktualno dogajanje in u ukrepih, ki jih je sprejela za zajezitev širjenja koronavirusa dejal. » Ukrepi so dobri. Odlični so in kažejo rezultate. Težava so tisti, ki ukrepov niso spoštovali. Ljubljana je bila polna raznih biciklistov in pešakov, brez mask, ki so širili virus tam, kjer ga ni bilo prej.« Dodal je še, da bi v Sloveniji morali slediti zgledom sosednje Hrvaške, ki je bil menda nekdo zaradi nespoštovanja vladnih odlokov in ukrepov celo obsojen.