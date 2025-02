Jelinčič ji je brutalno, kot zna le on, sporočil: »Vzemi vrečko in spokaj!« (VIDEO)

Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je minuli teden sprejel državni zbor, buri duhove.

Novi zakon bo nadomestil zakon iz leta 1974. Višina dodatka bo vezana na višino osnovne pokojnine posameznika in trenutek, ko bo podana vloga za dodatek. Ta ne bo presegal najvišje pokojnine.

Asta Vrečko. FOTO: Leon Vidic/delo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je prepričana je, da zakon na demokratičen in transparenten način ureja del področja, ki ga trenutno regulira zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ki je bil spisan leta 1974 in noveliran leta 1990. V SDS so ob tem napovedali prizadevanja za zakonodajni referendum, zelo ostro pa se je na zakon in predvsem na besede ministrice odzval prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. »A če si neka ženska tam, izreže slovensko zastavo in si jo da čez svoj popek in trebuh, a to je pa domoljubno? To je sramotno! In Asta z Vrečko, vzemi vrečko in spokaj! In vlada zbaši se v njeno vrečko in spokajte vsi skupaj!« je bil oster.