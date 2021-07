Jelinčič je bil prepričan, da ga bodo pretepli pred državnim zborom

Med poslanci, ki so jih prejšnji teden pred državnim zborom nadlegovali nekateri protestniki, je bil tudi prvak SNSMedijem je včeraj opisal, kaj se je dogajalo pred parlamentom in sporočil, da je tudi že podal prijavo na policijo. »Že zjutraj me je na vhodu v državni zbor pričakala skupina protestnikov s plakati in transparenti. Histerične ženske so me napadle, skorajda fizično, in ko sem vstopil v državni zbor, so se podale kar za menoj.Ko sem pozneje šel iz parlamenta čez cesto, so začeli vpiti za menoj: 'Jelinčič, p****, lopov, zločinec'. Okoli 30 do 40 ljudi je steklo za menoj čez cesto, obkolili so me in pričakoval sem fizični napad. Žalili so me, in če ne bi prišla dva policista, bi verjetno res prišlo do fizičnega napada.« Pravi tudi, da so se vandali že znesli nad njegovo hišo in da ves čas posluša grožnje, ki so jih bili deležni tudi drugi poslanci.Policija je sicer včeraj sporočila, da napade na poslance, med njimi je bil pred dnevi tudi poslanec NSi Jožef Horvat , preiskujejo kriminalisti in da bodo okrepili varovanje okolice državnega zbora in zaposlenih.