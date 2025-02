Jelinčič brutalno udaril po njih: »Ja pa kako, če so vsi že inženirji, profesorji, kirurgi, ne vem kaj še vse?« (VIDEO)

Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je znan kot politik brez dlake na jeziku. Dobro znana so njegova stališča glede migrantov in tokrat jih je podkrepil, ko se je obregnil ob Amnesty International. Napadel je torej največjo nevladno organizacijo za človekove pravice. Kot trdi, v omenjeni organizaciji zahtevajo, da Slovenija zagotovi kvote za štipendiranje migrantov.

»Ja pa kako, če so vsi že inženirji, profesorji, kirurgi, piloti, ne vem kaj še vse..?«, je bil oster. »Mislim, če so že končali študij in so že kvalificirana delovna sila, potem štipendiranja ne rabimo,« je dodal.