Jelinčič brez dlake na jeziku: Imajo nas le za pajaca

Slovenija je neustrezno obravnavana od Vatikana, je prepričan poslanec SNS. Takšnega mnenja je, saj »gospodje v škrlatu z brega Tibere nočejo 'Marijinemu narodu' zagotoviti niti enega samcatega rezidenčnega kardinala, ki se spodobi naciji, tj. državi«. Hrvati imajo dva, v preteklosti celo tri, Avstrijci precej dolgo dva, medtem ko »Slovenci, ki smo stoletja branili s svojimi telesi mejo krščanske Evrope, pa ne zaslužimo niti enega rezidenčnega«.»Slovenec po rodu je bil kardinalv Torontu (Kanada), živ je le še kardinal iz Argentine, po rodu Slovenec, ki pa je kurijska persona. Dejansko Slovenija kardinala nima,« pravi Jelinčič. Kritičen je tudi do ideje o postavljanju slovenske smreke v Vatikanu . To bi bilo po njegovem smiselno v Rimu postavljati takrat, ko bi sveti sedež postavil v glavno mesto države Slovenije rezidenčnega kardinala: »Žalostno je, da nas ima 'država' Vatikan le za pajaca, pa smo vendar v Žičah in Jurkloštru gojili papeže inje kot cesarjev kaplan Evropi in svetu razodel državnopravni potencial neverjetno sposobnega ljudstva, kar je prebudilo tudi ustavnopravni red na bregovih Potomaca, kjer prav sedaj vlada mož lepotice iz dežele tega ljudstva.«