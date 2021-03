Jelinčič bi na vsak način odprl lokale, Janša razmišlja o vnovični zaostritvi (V ŽIVO)

Predsednik vlade Janez Janša in drugi predstavniki vlade v DZ odgovarjajo na poslanska vprašanja. Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) je premierja vprašal, kdaj bo vlada sprostila ukrepe z odprtjem gostinskih lokalov, predlagal pa je tudi, da bi se omejitev gibanja ponoči začela vsaj ob 22. uri, torej uro kasneje. Po mnenju Jelinčiča bi lahko odprli vsaj terase lokalov, kjer bi morali poskrbeti za redno razkuževanje, zagotavljanje ustrezne razdalje med mizami ipd.



Janša mu je odgovoril, da ne pozna nobene države s podobno epidemiološko sliko, ki bi dovolila obratovanje gostinskih lokalov. Kot je dejal, se zaveda, da so gostinci v težkem položaju, a da bi bilo prehitro odpiranje neodgovorno. Želi, da bi vsi skupaj pripomogli k temu, da bomo čim prej izpolnili pogoje za prehod v rumeno fazo. Jelinčič je Janši dejal še, da je Hrvaška ravno danes odprla terase lokalov, a ga je premier opozoril, da ima Hrvaška bistveno boljšo epidemiološko sliko.







Predsednik LMŠ Marjan Šarec je Janši postavil vprašanje o ukrepih vlade na področju javnih financ v prihodnjih mesecih. Predsednico SAB Alenko Bratušek pa je zanimalo, kakšni so oziroma še bodo učinki in posledice sprejetih protikriznih ukrepov ter kakšna je strategija vlade za izhod iz te krize.



Iz vrst koalicije je premierju vprašanje zastavila poslanka SDS Anja Bah Žibert, ki jo zanimajo informacije glede razvoja epidemije, ukrepov za zajezitev širjenja okužb, ukrepov za blažitev posledic epidemije in nacionalne strategije cepljenja. Opoziciji je očitala, da po eni strani želi sproščanje, po drugi strani pa govori o smrtnih žrtvah zaradi covida 19. Vnovično zaustavljanje javnega življenja? Premier je pojasnil, da se zaradi novih različic koronavirusa, ki so bile odkrite tudi pri nas, postavlja dilema, ali ukrepati glede na predviden načrt ali za krajši čas zaustaviti javno življenje. Obenem pa je pojasnil tudi, da iščejo možnosti za obiskovanje šole za tiste dijake, ki se še vedno šolajo na daljavo.



Dilema, s katero se ukvarjajo, pa je po besedah predsednika vlade povezana z morebitnim hitrim širjenjem novih različic koronavirusa pri nas v prihodnjih tednih. Po njegovih pojasnilih se tu postavlja dilema, ali tvegane stike zmanjševati glede na predviden semafor ukrepov, ki ga je pripravila vlada, ali ukrepe za krajši čas bolj zaostriti in zaustaviti javno življenje, kot se je to zgodilo v Veliki Britaniji in na Češkem.





