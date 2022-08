Jeklene magnolije s Slovenkami iz Argentine

Pred dnevi je bila v Kulturni dvorani KUD Pod lipo Adergas igra Jeklene magnolije, ki so jo uprizorile članice gledališke skupine društva Slovenska pristava iz Buenos Airesa, igro pa sta sofinancirala Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in Izseljensko društvo Slovenija v svetu. Te dni so se članice mudile na turneji po domovini svojih prednikov ter se občinstvu predstavile šestkrat. Komična melodrama govori o šestih ženskah, ki vsaka po svoje rešujejo svoje probleme.

V soboto pri frizerju.

Celotno dogajanje igre Roberta Harlinga Jeklene magnolije se odvija v frizerskem salonu mesteca, kjer stranke med urejanjem zunanjosti razgaljajo svoja čustva in razkrivajo težave, upe in strahove, s katerimi se soočajo. Odlično so poustvarile vzdušje popolne sproščenosti in zbadljive humornosti med ženskami, ki se zbirajo vsako soboto in med sabo nimajo nikakršnih skrivnosti.

Dogodki v salonu, »kamor še ni stopila moška noga«, se vrtijo okrog zadnjih dveh let in pol življenja mlade Emme, sladkorne bolnice, ki se kljub slabemu zdravstvenemu stanju odloči za življenje otroka, ki ga pričakuje. V teh okoliščinah okrepijo prijateljske odnose in dokazujejo, da so ženske pogosto močnejše od moških. Vidimo le obrobne dogodke, slišimo reakcije obiskovalk frizerskega salona na prelomnice iz Emminega življenja in življenja ljudi iz njene bližine. V predstavi so igrale Gabi Bajda Križ, Viki Selan, Cvetka Češarek Tomaževič, Andrejka Puntar Gaser, Beti Petkovšek Mavrič in Maruča Zurc, ki je igro tudi režirala, vse pa so na odru delovale kot usklajena ekipa.

6-krat so nastopile v Sloveniji.

Med obiskovalci v polni dvorani v Adergasu je bil tudi cerkljanski župan Franc Čebulj, ki je bil navdušen nad predstavo in je po zelo uspešni uprizoritvi nagovoril igralke ter jih pohvalil za izjemno lepo slovensko besedo tretje generacije izseljencev. Z velesovskim župnikom Slavkom Kalanom sta igralkam podarila knjigo Pod Marijinim varstvom. Za lepo uprizoritev se jim je zahvalil tudi predsednik društva KUD Pod lipo Adergas Franci Sirc, Angelca Maček pa jim je izročila knjigo 80 let društva Pod lipo Adergas.