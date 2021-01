Je voditeljica izzivala ali je mislila resno? Ogorčenje je veliko (VIDEO)

Robert Waltl: Zmotno menijo, da so ljudje enako butasti in primitivni

Robert Waltl, direktor Mini teatra in direktor ljubljanskega judovskega kulturnega centra. FOTO: Jure Eržen, Delo

Prav nič pa se s pepelom niso posuli na televiziji ali se za izrečene žaljive besede opravičili. »'Resnica boli, komentarji še bolj' in pa 'Ni vseeno, kdo kaj reče' sta slogana oddaje, ki odkriva tudi vse tisto, kar bi mnogi radi prikrili širši javnosti. Oddaja je že vrsto let zelo priljubljena pri vseh, ki jih zanima resnica ter prisegajo na soočanje različnih mnenj in si želijo še kaj več kot zgolj skopo poročanje o novem dogajanju ali predvidljive floskule glavnih političnih akterjev. Pri Faktorju namreč za komentatorje izbirajo samo tiste, ki nimajo dlake na jeziku in se ne bojijo deliti svojega mnenja. Faktor je tako zmeraj faktor,« je ob polemični oddaji povedal njen urednik Aljuš Pertinač.

Voditeljica oddaje Faktor, ki jo mnogi poznajo kot članico nekdanje stranke Glas za družino in otroke, je v najnovejši oddaji na zasebni televiziji, v kateri se je z gostoma pogovarjala o temi Kdo se boji svobode govora, v isti sapi navrgla toliko vprašanj in dvomov, s svojimi izjavami pa spodbujala sovraštvo in diskriminacijo, da so nekateri že odločeni, da jo bodo prijavili pristojnim institucijam.Gostoma, ki sta sodelovala v razpraviin, ter gledalcem pred zasloni je jasno sporočila, da se ji ne zdi prav, da v družbi ni prave razprave o obstoju svetovne židovske zarote in o »judovskem vprašanju«. »V primeru, ko govoriš o vlogi Judov v politiki, pornografski industriji, filmski industriji, in ko nasloviš obstoj judovskega vprašanja, te obtožijo zanikanja holokavsta,« je dejala.Kot pravi, se ji ne zdi prav, da posameznika obtožijo rasizma, ko pove, »da je razlika med rasami in da imajo različne rase različen IQ«.Še več, voditeljica je ogorčena, češ da »se ne smemo pogovarjati, zakaj je Afrika celina brezupa«. Po njenem mnenju so »črnci leni in neumni in si ne znajo urediti države«.Prav tako se ji ne zdi prav, da na javnih televizijah ne pridemo do dialoga o temi ploščate Zemlje. »Zakaj se nekomu, ki meni, da je Zemlja ploščata, ne pojasni? Zakaj ni dialoga o tem?« je gosta spraševala voditeljica.Gosta sta se z njo strinjala, da so določene teme po krivici cenzurirane oziroma celo samocenzurirane.Pričakovano so njene izjave naletele na burni odziv v družbi, saj so teme holokavsta, temnopoltih, afriškega kontinenta na način, kot jih je predstavila, nestrpne, sovražne in žaljive do drugačnih.Posnetek, ki kroži po družbenih omrežjih, si je ogledal tudi, direktor ljubljanskega judovskega kulturnega centra. »Zasebna TV 3 si je pred dnevi privoščila še eno rasistično in antisemitsko provokacijo, ki v svoji preproščini in razkazovanju splošne nevednosti ne bi bila vredna pozornosti, če ne bi tako jasno razgalila namena vedno istih producentov sovražnega govora: zmotno in topoumno se namreč zanašajo, da je 'ljudstvo' enako bedasto, primitivno, vulgarno, nevedno in prismojeno, kot so scenariji, ki jih izvajajo ti najeti nastopači,« se je ostro odzval za Slovenske novice.Sam meni, da namen tovrstnih oddaj ni izobraževanje, temveč le šokiranje za namene zaslužka. »Žal živimo v časih, ko je tudi produkcija sovražnega govora za nekatere postala vir preživljanja. Njihove delodajalce bi veljalo pobliže pogledati. Popolno odsotnost vsake družbene ekonomske in politične vizije namreč prekrivajo s tovrstno slaboumno škandaloznostjo,« je ocenil Waltl., urednik Kvarkadabre – časopisa za tolmačenje znanosti, meni, da dialog in dodatna argumentacija, ki bi jo želela imeti voditeljica o obliki Zemlje, nista potrebna, saj da so »takšne izjave namenjene predvsem vzbujanju medijske pozornosti, zato jih je najbolj pametno ignorirati«.Za komentar smo vprašali tudi zagovornika načela enakosti. Odgovor bomo objavili, ko ga bomo prejeli.Domnevno naj bi prijavo oddaje zaradi sovražnega govora prejeli tudi na policiji, a so nam z ljubljanske policijske postaje odgovorili, da doslej niso prijeli nobene prijave na omenjeno oddajo ali njeno voditeljico.