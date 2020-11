Vlada podaljšala ukrepe: to se bo dogajalo z učenci (VIDEO)

Ukrepi se podaljšujejo za 7, nekateri za 14 dni. FOTO: Matej Družnik

Podaljšanje ukrepov vsaj za sedem dni, nekaterih tudi za 14

Šolanje na domu ostaja, ključnih bo naslednjih sedem dni

Slovenska vlada je na Brdu pri Kranju zasedala na tradicionalni četrtkovi seji. Po tej je potekala novinarska konferenca o aktualnem stanju ob epidemiji covida 19.Četrtek je postregel z novimi črnimi koronaštevilkami. V sredo je bilo testiranih 7.391 oseb, 1.767 testov je bilo pozitivnih. Delež okuženih je 23,91-odstoten, kar je sicer spodbuden podatek , saj se je delež v primerjavi s sredo nekoliko zmanjšal, a je skrb vzbujajoč podatek o številu umrlih. V sredo je namreč umrlo 46 oseb, v torek pa smo zabeležili 43 smrtnih žrtev. ​V bolnišnicah je še vedno več kot 1.200 bolnikov.Na njej so sodelovali v. d. direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje, psihologin vladni govorec, ki je začel novinarsko konferenco s koronastatistiko. Število sprejetih pacientov v bolnišnice se je znižalo v primerjavi s prejšnjim dnevom, umrlih je bilo več kot včeraj. Število bolnikov na intenzivnih enotah se je povečalo za 13, danes je tam 215 bolnikov.Samo včeraj je 110 stanovalcev v domovih upokojencev ozdravelo, včeraj se je na delo vrnilo 40 zaposlenih. Trebnje, na Fari, Horjul, Ptuj in Lendava so domovi starejših občanov, kjer so zabeležili več kot 12 okužb v vsakem domu.Slovenska vlada je na Brdu pri Kranju zasedala na tradicionalni četrtkovi seji in sprejela podaljšanje ukrepov, ki jih je predstavila MarijaMagajne. Za en teden je podaljšala veljavnost začasnega zaprtja neživilskih trgovin, delovanja avtošol, začasnega zaprtja kulturnih ustanov in kinodvoran, prepovedi zbiranja ljudi, razen družinskih članov in članov skupnega gospodinjstva, ter ukrepov na mejnih prehodih in notranjih mejah. Prav tako za teden dni ostajajo zaprta vrata vrtcev, razen za nujne primere, osnovnih, srednjih in glasbenih šol ter visokošolskih zavodov.14 dni podaljšanja velja za nošenje mask. Javni promet ne bo deloval vsaj še 14 dni, prepovedano je tudi izvajanje športnih dejavnosti. Pritisk na bolnišnice še nekaj časa ne bo popustil. Šele čez 10 dni bomo lahko govorili o postopnem opuščanju ukrepov. Glede na trenutno epidemiološko stanje lahko še kar nekaj časa pričakujemo vsaj enako visok trend hospitalizacij in pritiskov na intenzivne enote. To je ključni razlog, da se ukrepi podaljšujejo.Pri tem bodo zelo pomembni tudi hitri testi, ki bodo pripomogli k zmanjšanju okužb. Predvsem za zaposlene v zdravstvu, ki se bodo ob pozitivnem testu lahko čim prej izločili iz delovnega procesa. Sprejeta je bila odredba, ki uvaja hitre teste v zdravstvene in socialnovarstvene zavode ter omogoča sprotno testiranje zaposlenih. Magajnova je poudarila pomembnost upoštevanja ukrepov, varnostne razdalje, nošenja mask in tudi namestitve aplikacije Ostani zdrav.Kacin je odgovarjal na vprašanja o šolanju in ocenjevnaju doma, na katero še nima konkretnih odgovorov. Ta odločitev bo sprejeta naslednji teden. Predvsem za prvo triado, ki naj bi se prva vrnila v šolske klopi. Kot je še povedal Kacin, je vrnitev v šole neposredno povezana tudi s sprostitvijo javnega prometa, zato bodo počakali do naslednjega tedna z nadaljnimi odločitvammi.