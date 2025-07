Je vaš avto na seznamu za vpoklic?

Slovenski uvoznik znamke Citroën, družba C Automobil Import, d. o. o., članica skupine Emil Frey, je podal pojasnilo o obsežnem varnostnem vpoklicu avtomobilov, v katerih so vgrajene zračne blazine japonskega proizvajalca Takata (o zadevi smo pisali pred dnevi).

Kakor so zapisali v sporočilu za javnost, je tudi Citroën v letu 2024, podobno kot drugi proizvajalci avtomobilov, kot so Volkswagen, Nissan, BMW, Toyota in Opel, začel izvajati vpoklic okoli 441.000 vozil, predvsem modelov citroën C3 in C4 ter DS3 in DS5. Po podatkih skupine Stellantis je v »slovenski odgovornosti« dobrih 9000 vozil, pri katerih bo treba zamenjati zračne blazine.

Družba C Automobil Import pri pridobivanju aktualnih in realnih podatkov o vozilih na slovenskih cestah, tako velja za vse varnostne in emisijske vpoklice, aktivno sodeluje s sektorjem za vozila, voznike in varnost cestnega prometa v direktoratu za ceste in cestni promet na ministrstvu za infrastrukturo, od katerega prejema podatke o trenutnem stanju glede zadnjih znanih lastnikov registriranih in neregistriranih vozil, tudi tistih, ki so že reciklirana, uničena, ukradena in posledično neaktivna.

Stranka lahko na katerem koli pooblaščenem servisu preveri, ali je njeno vozilo potrebno popravila, in se dogovori za termin.

Vozila v postopku

Poleg neregistriranih so v sistemu vozila, ki so v trenutku izdelave poročila »v postopku« in pri katerih ni mogoče zagotovo določiti prejemnika pošte, ki bo lahko poskrbel za izvedbo popravila. Zato se za takšna vozila aktivira stanje prepovedi administrativnih postopkov, kar pomeni, da vozila ne bo mogoče registrirati oziroma zamenjati lastništva, dokler vpoklic ni opravljen, pojasnjuje uvoznik. Stanje registriranih in neregistriranih vozil na slovenskem trgu se spreminja dnevno.

Serviser s problematično zračno blazino (že propadlega) japonskega proizvajalca Takata FOTO: Joe Skipper/Reuters

Pooblaščeni serviserji so z obveščanjem strank, za katere imajo kontaktne podatke, do konca junija opravili brezplačno menjavo na že več kot 2500 vozilih. Zaradi trenutne medijske izpostavljenosti je število klicev in terminov nekoliko povečano, zato se lahko število dni do prostega termina podaljša, pravijo pri družbi C Automobil Import, kjer poudarjajo, da lahko stranka za menjavo izbere kateri koli pooblaščeni servis Citroën. Pooblaščeni serviser vedno preveri, ali za pripeljano vozilo velja vpoklic. Če pa lastnik vozila ni obiskal pooblaščenega servisa že več kot šest mesecev, lahko to preveri na pooblaščenem servisu in se naroči storitev, če je potrebna.

Po zadnji oceni se na slovenskih cestah vozi še 4000 vozil, na katerih še ni bilo izvedeno popravilo. Za njih imajo pri uvozniku pripravljen poseben poziv, ki ga bo stranka prejela po pošti. Pri proizvajalcu so dobili potrditev, da je nadomestnih delov za zdaj dovolj.

Pri slovenskem uvozniku so še opozorili, da bodo, če se stranka na prejeto pošto ne bo odzvala in se ne bo dogovorila za termin, tudi ta vozila uvrstili na seznam prepovedi administrativnih postopkov, da bi preprečili morebitne negativne posledice za voznike teh vozil.