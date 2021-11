Je to sploh mogoče? Poglejte, kaj pravi nekdanji predsednik državnega sveta (VIDEO)

Marsikdo je danes v začudenju in nejeveri zmajal z glavo, ko si je ogledal izliv mešanice zarot, nesmislov in paranoje, ki je prišla iz ust znanega slovenskega politika.

Po družbenih omrežjih je namreč zaokrožil posnetek nekdanjega predsednika državnega sveta Blaža Kavčiča, nekoč iz vrst LDS, nato člana SMS - Zeleni, ki je nedavno na protestu proti covid-ukrepom navrgel nekaj nesmislov in paranoičnih izjav. Med njimi to, da bodo cepiva prek »5G in 6G« omogočala upravljanje ljudi prek »daljinskega vodenja«.

Blaž Kavčič verjame v digitalno vodenje ljudi. FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

»V tako imenovanih cepivih 5G, 6G prek frekvenc omogoča daljinsko vodenje in izklapljanje človeka, ki s tem izgublja svojo dušo, svoje bistvo. Tako da milijarderska kasta ima te zadeve natančno planirane. To je za nas smrt in digitalno suženjstvo in temu se moramo upreti, organizirano,« je izjavil 70-letni Kavčič, ki je, kot kaže, po umiku iz aktivne politike postal teoretik svetovnih zarot. Koronavirusna kriza po njegovem mnenju ni nič drugega kot zarota, prihaja pa že nova: to naj bi bile klimatske spremembe, ki kobajagi ne obstajajo. Dejal je, da so covid in klimatske spremembe »velika laž«.

Ne verjamete, da je to možno? Oglejte si sami

Odmik od realnosti je pred časom nakazala tudi članica OPS Saša Petek, ki je javnosti poskušala dopovedati, da nam s palčkami za testiranje vstavljajo »nano antene« iz hidrogela, in sicer ob pomoči »grafen oksida«, ki se je po njenih besedah sposoben kar samosestaviti v naših telesih. Verjetno je pred leti preveč navdušeno gledala hollywoodski hit Terminator 2. Po tej neverjetni teoriji grozni vladarji sveta ne potrebujejo nobenih čipov in vezij, saj smo s tem postali »internet teles«.