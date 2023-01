Je to normalno? Toliko učencev s posebnimi potrebami ima odločbo, Pečan kritičen

Starši upravičeno ugotavljajo, da je v slovenskih osnovnih šolah iz leta v leto več otrok s takšno ali drugačno odločbo ali statusom. »V sinovem razredu ima 14 od 22 otrok odločbo ali status. Je to sploh še normalno. Če vprašate mene, se je vse skupaj izrodilo do skrajnih meja še logičnega,« je zapisal uporabnik na družbenem omrežju.

Mnenja laikov so različna – nekateri menijo, da status športnika ali kulturnika ni nobena potuha, prav tako ne odločba, ki jo ima otrok denimo zaradi disleksije, avtizma, težav s koncentracijo itn., zaradi katerih potrebujejo dodatno učno pomoč, spet drugi pa ocenjujejo, da se sistem zlorablja, saj s tem dobijo nekateri učenci posebno obravnavo, brezplačne inštrukcije in ugodnosti kar v šoli, medtem ko se bo otrok brez odločbe za enako oceno moral sam trdo učiti.

V letošnjem šolskem letu so po podatkih, ki jih je ministrstvo pridobilo od šol 30. septembra 2022, do dodatne strokovne pomoči upravičeni 15.303 učenci, kar pomeni 8 odstotkov vseh. K temu je treba dodati tudi določen odstotek učencev s statusom športnika ali kulturnika.

Dejstvo je, da so vsi otroci prišli do statusa oziroma odločbe na podlagi sprejetih odločb ministrstva za šolstvo, a kot opaža predsednik Združenja ravnateljev in ravnatelj na OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani Gregor Pečan, se problem številnih odločb skriva v sistemu in ne v posameznikih. Pečan je prepričan, da je teh odločb absolutno preveč.

Učenec lahko pridobi poseben status perspektivnega ali vrhunskega športnika ali umetnika ali pa status otroka s posebnimi potrebami. O dodelitvi slednjih odločb odloča Zavod RS za šolstvo z Zakonom in Pravilnikom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ko ima učenec težave pri branju, pisanju ali računanju, mu po navadi najprej pomaga učitelj, zadnji korak pri prilagoditvi učnega procesa v redni osnovni šoli je postopek usmerjanja otroka.

Vse več otrok ima odločbo s posebnimi potrebami. Kako je na vaši šoli?

Na šoli imamo 760 učencev in 80 jih ima odločbo, torej več kot 10 odstotkov. Ravnatelji že leta opozarjamo na to, da je s sistemom več kot očitno nekaj narobe. Ne verjamemo, da gre za degeneracijo družbe ali nenavadne deviacije.

Kje vidite problem v sistemu?

Med drugim postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ni dober. Zakon o usmerjanju je že ne vem kako dolgo v pripravi, naj bi se spreminjal, zgodi pa se nič. Poleg tega komisije delujejo, kot delujejo, in priča smo temu, da se pri marsikaterem učencu, ki bi nujno potreboval odločbo, ta zadeva vleče in se izgublja čas. Po drugi strani marsikateri učenec dobi izdano odločbo, čeprav zanjo ni nobene potrebe.

Kritični ste do komisije, ki dodeljuje odločbe ...

Tudi. Ampak predvsem do celotnega sistema. Postopek ni v redu in bi ga bilo treba spremeniti. Že predolgo se ni nič zgodilo, čeprav že vsaj deset let opozarjamo na to.

Katere odločbe imajo učenci na vaši šoli?

Različne. Zelo veliko je odločb zaradi primanjkljaja znanja, potem primanjkljaja na socialnem področju, potem pa še specifične – vedenjske problematike in podobno.

Verjetno marsikateremu otroku z odločbo štiri ure dodatne pomoči na teden pridejo še kako prav?

Seveda, in je tudi prav, da jo dobijo, drugo vprašanje pa je, ali jih jo tako velik odstotek zares potrebuje. Zelo smo prepričani, da ne.

Kakšne pravice imajo otroci z odločbami za dodatno strokovno pomoč?

Odvisno, kaj je v odločbah navedeno. Poleg dodatnih ur pomoči običajno še večje črke pri testih, daljši čas pisanja in podobno.

Zakaj po vašem mnenju prihaja do porasta odločb?

Zaradi neustreznega postopka o usmerjanju. Starši imajo prevelik vpliv na to in lahko izsilijo odločbo, tudi če ta ni potrebna, ali pa jo preprečijo, če si je ne želijo, pa bi bila morda celo nujno potrebna. In laiki v teh postopkih ne bi smeli imeti nobenega opravka.

Se po vašem mnenju odločbe izkoriščajo?

Tako je.

Kaj bi lahko storili, da bi bilo manj odločb?

Urediti postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ga narediti takšnega, da bo korekten. Hkrati pa zagotoviti to, da imajo v teh postopkih besedo strokovnjaki in ne laiki.

Če prav razumem, komisije torej ne bi smele popuščati pritiskom staršev, kot se to dogaja?

Recimo.

Je prezgodnji vstop v šolo eden od vzrokov za težave otrok?

Tako pravijo laiki. Jaz pa menim, da če je cel svet razvojnih psihologov ugotovil, da je starost šest let primerna za vstop v šolo, in tudi trenutna dognanja na nevrološkem postopku ugotavljajo, da je najhitrejši razvoj možganov in najhitrejši napredek v starosti od 2 do 6 let, bi bilo kvečjemu za razmisliti, da se začne že kakšno leto prej z bolj usmerjenimi in strukturiranimi postopki za osvajanje znanja. Pri nas pa starši presodijo, da otrok še ni zrel za šolo, in zadržijo vpis. Tega nikjer na svetu ne poznajo, le pri nas.

Včasih tudi strokovne službe zatajijo in ob otrokovem imenu dodajo kljukico, češ da je primeren za šolo, čeprav bi bilo bolje, da odloži vpis v šolo. Se vam ne zdi?

Menim, da poznamo predvsem primere, ko starši silijo, da se otroka vpiše s petimi leti, ker menijo, da je to v redu. Torej, ponovno odločajo laiki.

Pravite, da že desetletje opozarjate ministrstvo na spremembe, zgodilo se ni pa nič.

Drži. Ravnatelji opozarjamo ministrstvo na neprimeren sistem že vsaj deset let. V tem času se ni premaknilo skoraj nič ali zelo malo, razen da je odločb vse več in več, hkrati pa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki jih potrebujemo za zaposlitev, tako rekoč ni. Tudi vpisna politika na ustrezne fakultete je popolnoma neustrezna. Dijaki se vpisujejo na fakultete, katerih kadrov naša država ne potrebuje, hkrati pa ni vpisnih mest tistih programov, ki bi jih nujno potrebovali. Vse to je zaključena zgodba. Ta gordijski vozel nastaja že dvajset let, zdaj pa je iluzorno pričakovati, da bo nova vladna ekipa v letu ali dveh vse, kar se je nakopičilo v dvajsetih letih, takoj rešila. Ampak jaz sem optimist.

Pa ravno sem želela zaključiti, da se mi ne zdite optimistični.

Ločite morate med realistom, pesimistom in optimistom. Realno vam povem, kako so stvari. Sem pa optimist, ker so se stvari začele počasi premikati, ker se je dvajset let kopičilo.

Na vaši šoli kljub primanjkljaju kadra in vse večjemu številu odločb na koncu le zagotovite kader za učence?

Ja, ampak druge profile. Če je na odločbi napisano specialni rehabilitacijski pedagog, prosimo za ponovni izrek odločbe z obvestilom zavodu za šolstvo, da ustreznih pogojev šola ne more zagotoviti, ker nima kadra. In to je standard. Pomagamo si z večjimi centri, kot je Janez Levec. Tam imajo mobilno službo, od koder kadri hodijo s šole na šolo.

Nekateri so prepričani, da se sistem odločb izkorišča. Kaj je poglavitni problem, ki ga zaznavate? Za odgovor smo prosili Natalijo Vovk Ornik, vodjo Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod RS za šolstvo »O izkoriščanju pridobivanja statusa otroka s posebnimi potrebami bi težko govorili, saj je za pridobivanje tega statusa določen poseben upravni postopek, ki vključuje tudi pridobitev strokovnega mnenja KUOPP. Pri opredelitvi otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb pa mora KUOPP upoštevati že navedena merila in kriterije. Glede na merila in kriterije morajo biti KUOPP še posebno pozorne, da ustrezno ločijo skupino otrok z učnimi težavami od skupine otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Za tiste otroke, ki jih KUOPP glede na merila in kriterije ne prepozna kot otroke s posebnimi potrebami, Zavod RS za šolstvo izda odločbo, da se ne usmerijo. Za skupino otrok z učnimi težavami (z lažjimi do zmernimi specifičnimi učnimi težavami) ni predvideno usmerjanje, torej morajo šole v skladu s Konceptom dela učne težave tem otrokom ponuditi vso strokovno podporo in pomoč. Če bodo šole sledile doslednemu izvajanju kontinuuma pomoči, spremljale učinkovitost poučevanja, pravočasno prepoznale otrokove potrebe in jih tudi ustrezno obravnavale, bomo lahko zmanjšali prehitre napotitve na postopek usmerjanja in razbremenili šolski sistem sekundarnih posledic učne neuspešnosti.« Zakaj se število odločb povečuje? »Razlogov za to je lahko več, nekaj je povezanih tudi z razvojem neonatologije v svetu in pri nas. Vse bolj je razvit tudi sistem identifikacije in prepoznavanja otrokovih potreb.«

Odgovor ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Na MIZŠ redno spremljamo stanje na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in prejemamo pobude za spremembe, ki jih predlagajo tako strokovni organi kot tudi posamezniki. Skladno s pobudami in strokovnimi stališči predlagamo spremembe zakonodaje in podzakonskih aktov kot odziv na spremembe in potrebe na terenu. Poleg rednih usklajevanj in dopolnitev podzakonskih aktov izpostavljamo nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI), ki je stopil v veljavo v začetku leta 2021 in pomeni pomemben korak naprej k celostni obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi težavami. V letu 2017 je bil sprejet tudi Zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, katerega nosilec je sicer Ministrstvo za zdravje. Družbena struktura ni statična, ravno zato je nenehno odzivanje na spremembe in potrebe, ki jih imajo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki se odražajo v zakonodaji, izjemnega pomena.