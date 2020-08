Je to naslednja država, ki bo odletela s slovenskega zelenega seznama?

​Katere države so na zelenem seznamu (velja od 31. julija 2020):



Avstrija

Ciper

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francija

Grčija

Gruzija

Irska

Italija

Latvija

Lihtenštajn

Litva

Madžarska

Malta

Monako

Nemčija

Nizozemska

Norveška

Nova Zelandija

Poljska

Ruanda

San Marino

Slovaška

administrativne enote Španije:

- Andaluzija

- Asturija

- Balearski otoki

- Ceuta

- Extremandura

- Galicija

- Kanarski otoki

- Kantabrija

- Kastilja in Leon

- Kastilja-Manča

- Melilla

Švica

Urugvaj

Vatikan

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Na slovenskem zelenem seznamu je tudi Poljska, ki se je v zadnjih dneh znašla v nezavidljivem položaju. Število okužb se je drastično povečalo: če so jih minuli ponedeljek zabeležili 337, so jih v sredo 512, v petek 657, danes pa so žal dosegli nov vrhunec, ko so v statistiko vpisali 680 novih okužb s koronavirusom (na uradni strani so v ponedeljek, torej po vikendu navedli 1800 okužb, vendar ni ločeno po dnevih).38-milijonska Poljska, ki je do zdaj zabeležila 1737 smrti ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, ima po podatkih ECDC v zadnjih 14 dneh zaznanih 7086 okužb. Kazalnik 14-dnevne incidence na sto tisoč prebivalcev za omenjeno državo tako znaša že 18,70. To je krepko nad vrednostjo 10, pri kateri je slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje postavil mejo za varne države.Ali to pomeni, da je to naslednja država, ki bo odletela z zelenega seznama?