Je to najbolj simpatična pomota? Poglejte, kaj se je zgodilo s plakatom za 8. marec

Mnogi v Radljah ob Dravi se te dni sprašujejo, kaj je v ozadju voščila za 8. marec, ki ga na plakatu ob mestni obvoznici vsem občankam namenjajo z drugega konca Slovenije, iz Občine Dobrova - Polhov Gradec. Pravzaprav je prišlo do pomote, so za STA pojasnili na tej občini. Jim je pa dogodek polepšal dan, so dodali.

»Spoštovane občanke, ob 8. marcu vam iskreno voščimo. Občina Dobrova - Polhov Gradec,« je zapisano na velikem plakatu s fotografijo šopka rož ob radeljski obvoznici. Plakat, ki so ga namestili v dneh pred bližajočim se dnevom žensk, 8. marcem, je na družbenih omrežjih minuli vikend sprožil kar nekaj vprašanj, ugibanj in tudi hudomušnih pripomb občanov Radelj in drugih.

»V resnici je prišlo do pomote pri distribuciji podjetja, ki skrbi za tisk in lepljenje plakatov. Planirano je bilo, da zaenkrat takšno pozornost namenjamo le našim občankam na plakatnem mestu znotraj občine,« so danes pojasnili na Občini Dobrova - Polhov Gradec. Dodali so, da jim je dogodek polepšal dan in da so veseli, da ga je polepšal še komu.