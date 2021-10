»Je to mogoče?!« Poglejte, kaj se je zgodilo v Tarči (FOTO)

Na tem mestu so gledalci uzrli logo farmacevtskega podjetja. FOTO: Zaslonski posnetek, RTV Slovenija

Korupcija v zdravstvu. O tem je tekla beseda v nedavni Tarči na RTV Slovenija, ki jo je vodila. Imeli so številne sogovornike, ki so govorili o tem, kako odteka denar državljanov zaradi preplačevanj storitev in izdelkov, tudi zaradi raznih provizij. Eden od sogovornikov je bil tudi v javnosti dobro znani zdravnik. Ta se je javil prek kamere, izpred UKC Ljubljana. Ker je bilo že nekoliko hladneje, se je odel v jopo. A mnoge je šokiralo, ko so videli, da je jopa brandirana. Pa ne v smislu nekega znanega proizvajalca oblačil, temveč s strani farmacevtskega podjetja, s katerim UKC Ljubljana tako redno posluje, da so jim po podatkih Erarja izplačali že na desetine milijonov evrov. Ime farmacevtskega podjetja je nepomembno, smo pa doktorja Noča prek službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana prosili za pojasnila.Noč: Jakno (termoflis) sem verjetno pred več kot 10 leti prejel od podjetja ***** kot poslovno ali novoletno darilo. Ne spomnim pa se kje, kdaj in ob kakšni priliki. Podatke lahko preverite pri podjetju *****, ki jih verjetno še hrani. Naj v zvezi s tem povem, da je bil v tistem obdobju običaj, da je medicinsko osebje dobivalo majce ali jakne z napisi podjetij.Noč: S podjetjem ***** nisem nikoli imel nobenega poslovnega odnosa. Bolj natančno, to podjetje mi ni sponzoriralo nobenega izobraževanja, nikoli nisem predaval za njih za honorar, in nikoli nisem bil član nobene strokovne ali razpisne komisije UKC Ljubljana, ki je odločala o nabavi njihovih produktov. Omenjene podatke lahko preverite pri UKC Ljubljana in podjetju *****.Noč: Točne vrednosti te jakne ne vem. Po mojem mnenju vrednost ne presega zgornje dovoljene vrednosti za poslovno darilo. Vas pa vabim, da se oglasite pri meni, jakno vzamete in pridobite neodvisno oceno njene vrednosti.Noč: Natančnih navodil s strani UKC ne poznam. Sicer pa daril, ki bi presegala zgornjo vrednost za poslovno darilo, ne dobivam.Noč: To je vprašanje za UKC Ljubljana. Zase lahko rečem, da medicinskih produktov nikoli nisem izbiral pod vplivom farmacevtskih podjetij/distributerjev ampak le strokovno glede potrebe konkretnega bolnika.Sogovornik se je zahvalil za priložnost, da je lahko pojasnil svojo plat zgodbe in dodal: »Tarča je potekala od 20.00-21:00, in pred UKC, kjer je bilo javljanje, je bilo dokaj mraz in zato sem oblekel to jakno, ki jo imam sicer v dežurstvih, če me zebe.« Da je na jakni napis, je sprevidel šele po oddaji, ko so ga po oddaji o tem obvestili prijatelji in znanci: »Zavedam se, da je bilo moje ravnanje neprofesionalno, a kot sem pojasnil, konflikta interesov s podjetjem ***** nimam. Žal mi je tudi, da je prav ta napis nekatere odvrnil od glavne vsebine “Tarče”, ki je za slovenske davkoplačevalce in bolnike bistveno bolj pomembna kot moja nesrečna ***** jakna.«