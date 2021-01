Je sporen člen o upokojevanju? Za Zpiz ne

Svet pokojninskega zavoda, ki je na pobudo predstavnikov sindikatov danes obravnaval sedmi protikoronski zakon in njegovo določbo o odpuščanju starejših, ni sprejel predlaganega sklepa pobudnikov. Z njim bi pozvali k odpravi teh določb v primeru ugotovitve, da negativno vplivajo na vzdržnost pokojninske blagajne. Za je bilo 11 članov in proti 14.



Predstavniki sindikatov so v pobudi za sklic današnje izredne seje sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), ki jo je predstavila Lidija Jerkič, ocenili, da je omenjena zakonska določba ustavno sporna. V skladu z njo bo namreč delavce s pogoji za starostno upokojitev mogoče odpustiti brez navedbe razloga. Določba očitno diskriminira na podlagi osebne okoliščine, kar starost je, znižuje pravice starejših delavcev in ogroža njihovo socialno varnost. Poleg tega po njihovi oceni pomembno posega v delovanje zavoda po finančni, organizacijski in kadrovski plati.

Ne strašite starejših Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je očitke zavrnil in dejal, da je realnost ravno nasprotna. Ukrep je bil po njegovih besedah v zakonodajnem postopku vključen v zakon po intenzivnem demokratičnem procesu v DZ z utemeljitvijo, da bo predstavljal hiter odgovor na dogajanje na trgu dela, kjer je vse več brezposelnosti zlasti med mladimi. Ne gre za ogrožanje socialnega položaja starejših in za prisilno upokojevanje, je poudarila tudi državna sekretarka na ministrstvu za finance Kristina Šteblaj. Predvidene so odpravnine, ukrep pa je glede na dodatno zaostrovanje pri zaposlovanju mladih zaradi epidemiološke krize primeren.



Igor Antauer je kot predstavnik delodajalcev v svetu izpostavil, da zakon dopušča možnost odpuščanja za delavce s pogoji za starostno upokojitev, ni pa nujno, da se bo delodajalec tudi res odločil za to. »Ne strašite starejših delavcev, da bodo odpuščeni zaradi starosti, ne pa zato, ker jih delodajalec ne potrebuje,« je pozval predstavnike sindikatov. Medtem ko člani sveta niso sprejeli sklepa glede odprave dela zakona, pa so z večino glasov pozvali k analizi učinkov izpostavljene določbe na dolgoročno finančno vzdržnost pokojninskega sistema in na dostojno nadomestitveno razmerje med plačami in pokojninami.



Generalni direktor zavoda Marijan Papež je ob tem pojasnil, da vsem delavcem s pogoji za starostno upokojitev ne bo prenehalo delovno razmerje. Po njegovih besedah je potencialnih kandidatov dobrih 9000, finančni učinek za to število pa bi bil za devet mesecev letošnjega leta (in ne za vse leto) 110 milijonov evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: