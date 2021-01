Brez poškodb zaradi pirotehnike, največ posredovanj zaradi koronavirusa (VIDEO)

Brez poškodb s pirotehniko

Vsako novo leto zdravniki na urgenci obravnavajo nekaj poškodb s pirotehničnimi sredstvi. Za zdravstveno osebje je novoletni večer običajno še bolj deloven kot ostale dni v letu. Kakšno je bilo stanje letos, so v izjavi za medije povedali vodja izmene reševalne postaje, dežurni zdravnik porodnišnice in nadzorni travmatolog urgentnega kirurškega bloka. V zadnjih treh letih je bilo sicer po podatkih policije v Sloveniji osem poškodb, povzročenih s pirotehničnimi izdelki.Kot je povedal vodja reševalne postaje, je letos novo leto minilo umirjeno, ni pa bilo prav mirno. Intervencij je bilo 66, od tega dve hujši poškodbi, 11 pa težjih. Ljudje so bili s svojimi najbližjimi, minilo je po pričakovanjih. Ekipe so bile večino časa zasedene, vendar po pričakovanjih. Sredi noči so si tudi dežurni reševalci na varen način voščili novo leto. Zaradi pirotehnike letos ni bilo hujših poškodb, je bilo pa nekaj več alkoholnih zlorab. Največ prevozov pa so reševalci opravili zaradi posredovanj v zvezi s poslabšanjem stanja s koronavirusom.V UKC so obravnavali 230 pacientov, številke so primerljive z lanskim letom. Zahvaljujejo se vsem, ki so odgovorno praznovali in na ta način rešili kakšno življenje. Sprejeli so 48 bolnikov, ki jih obravnavajo kot potencialno okužene, ta trenutek pa ne vedo natančne številke, ker še čakajo izvide brisov.Dinamično noč so preživeli tudi v ljubljanski porodnišnici, kjer se je rodilo šest novorojenčkov od tega trije s carskim rezom. Prvi deček jih je pozdravil ob 1.46.