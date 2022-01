Je še pravi čas za naložbo v bitocine

Nemogoče je napovedati, kaj se bo z vrednostjo bitcoina dogajalo v prihodnosti. Kriptotrg se spreminja in je ves čas podvržen najrazličnejšim pretresom – od rekordnih visokih vrednosti pa do nezaželenih padcev. Tudi v lanskem rekordnem letu je bilo tako: najprej rast, potem nenadni padec v aprilu, ki je povzročil nemalo panike med vlagatelji. Vendar so se razmere v drugi polovici leta uredile in bitcoin je vse do novembra doživljal pravi razcvet ter tako doživel svojo največjo vrednost 10. novembra, ko je dosegel 69.000 dolarjev (61.000 evrov).

