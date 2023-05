Je potres v bližini Brežic vplival na obratovanje nuklearke, preberite odgovor

Potres v bližini Brežic na obratovanje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) ni vplival. Merilni instrumenti v elektrarni so ga zaznali, preventivni pregled pa je pokazal, da odstopanj ali drugih vplivov na delovanje ni bilo, so sporočili iz Uprave RS za jedrsko varnost. Nek tako nadaljuje z obratovanjem.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so potres v bližini Brežic zabeležili zjutraj ob 7.54. Kot so izmerili, je imel magnitudo 2,1. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci Brežic, Krškega in okolice.

Preventivno pregledali sisteme

Potres so zaznali tudi merilni instrumenti v Neku. Kot so sporočili iz uprave za jedrsko varnost, so v elektrarni preventivno pregledali sisteme in opremo ter ugotovili, da zaradi potresa ni bilo odstopanj ali drugih vplivov na delovanje. Prav tako na opremi ni bilo alarmov. S tem so v elektrarni zaključili pregled in nadaljujejo z obratovanjem.

Prav tako ni bilo vplivov na okolje, ki jih uprava za jedrsko varnost poleg obratovanja redno spremlja preko državne mreže zgodnjega obveščanja.