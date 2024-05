Je poginil, ker je bil shiran ali zastrupljen?

Pred dvema tednoma je na kmetiji v Šmarjeških Toplicah poginil konj. Domačini so prek družbenih omrežij že dva meseca pred tem javnost in tudi inšpekcijske službe opozorili na slabo stanje konja. Že na pogled je bil shiran, videla so se mu vsa rebra. Opozorili so tudi na številne domnevne pomanjkljivosti na kmetiji, zaradi katerih trpijo nič krive živali, zato jim sosedje večkrat priskočijo na pomoč. Lastnik je pač v službi, živali pa prepuščene same sebi. Kot izvemo v kraju, je bil dirkalni konj, ki je poginil, uvožen iz Francije, sprva so mu nov dom ponudili na dveh kmetijah v naši državi, ...