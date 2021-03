Je Pahor razočaran, ker je odletel s prvega mesta? Imamo odgovor

Nova anketa Dela kaže, da Borut Pahor ni več najbolj priljubljen politik v državi. Prehitel ga je novinec na tej lestvici, minister za zdravje Janez Poklukar. Pahorja smo vprašali, kaj meni o tem, da ga je prehitel Poklukar, in ali je morda razočaran, da ni več najbolj priljubljen politik v državi, ter ali se morda počuti ogroženega. Vas zanima, kaj je odgovoril?



»Del javnosti je razočaran, ker sodelujem z vlado Janeza Janše. Nekateri so celo pričakovali, da jo bom aktivno rušil. Teh njihovih pričakovanj ne morem in ne želim izpolniti, ker so v nasprotju z mojim načelnim stališčem, da sem kot predsednik republike dolžan sodelovati z vsako vlado, ki jo izvoli državni zbor. Razumem, da sem ta del javnosti razočaral, vendar ne smem razočarati sebe. Glede mojih načelnih opredelitev ostajam neomajen, ne glede na vse.«



