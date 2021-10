Je oktober res najnevarnejši mesec?

A pozor, to še ni konec citata, saj nadaljuje: »Nevarni so tudi julij, januar, september, april, november, maj, marec, junij, december, avgust in februar.«

V citatu je Twain sarkastično izpostavil oktober, ki je znan po svojem »borznem učinku«, saj so se največji delniški zlomi v letih 1929, 1987 in 2008 zgodili prav v oktobru. Čeprav statistični podatki tovrstnega pojava ne podpirajo, so psihološka pričakovanja o upadu vrednosti med vlagatelji še vedno prisotna.

