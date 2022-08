Je naš predsednik bolan? (FOTO)

Da je naš predsednik Borut Pahor tudi navdušen športnik, ki rad kolesari, ve vsa Slovenija. A v naravi moramo biti še posebej previdni, po prihodu domov pa je obvezen tudi samo pregled, opozarjajo zdravniki. Kaj hitro lahko spregledamo majhne črne živalce, ki so izredno nevarne. Govor je seveda o klopih.

»Med kolesarjenjem po Istri je Aleš opazil flek na moji desni nogi in me vprašal ali ni to morda posledica pika klopa in sum na borelijo. Ker je toliko težil, sem mu pokazal fotko iz 12. julija, ko sem v fitnesu to sam prvič opazil. Potem pa sem na vse skupaj pozabil. No, ko sem se včeraj vrnil v Ljubljano zaradi službenih zadev in po Luketa in Tiso, sem obiskal zdravnika, ki mi je malček navil ušesa in dal zdravila,« je zapisal na svojem Instagram profilu.

Predsedniku želimo čim hitrejše okrevanje tudi na uredništvu Slovenskih novic.