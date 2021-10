Je nakup avtomobila na lizing res cenejši?

Nakup avtomobila na lizing je na koncu dražji – v primerjavi z nakupom z gotovino od osem do 14 odstotkov. To je v raziskavi, opravljeni letos poleti, ugotovila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Podrobneje pa v nadaljevanju.

Potrošniki smo tarčna mnogih oglasov, kako poceni je mogoče priti do avtomobila z lizingom. Zveza potrošnikov se je zato odpravila v deset različnih avto salonov in raziskala, kaj pravzaprav za vaše denarnice pomeni nakup avtomobila na lizing, ga primerjala z nakupom z gotovino, pa tudi s ceno v cenikih.

Pod črto

Pri izračunih za lizing so uporabili enotne pogoje: odplačilo v petih letih (60 mesecev) in 30-odstotni polog. Nižjo ceno za avtomobil, kot tisto v ceniku, so jim ponudili v devetih od desetih primerov, ne glede na to, ali je šlo za nakup z gotovino ali z lizingom. Cena za vozilo na lizing je bila v osmih primerih od desetih nižja od gotovinske, a to ne pomeni, da bo na koncu vozilo tudi toliko stalo potrošnika. Treba je namreč upoštevati še stroške financiranja. Na koncu se je izkazalo, da je bil nakup na lizing (celoten izdatek za potrošnika, ki vključuje tudi stroške financiranja) v vseh desetih primerih dražji od gotovinskega in sicer od osem pa vse do 14 odstotkov.

Kako najceneje kupiti avto ni vprašanje, odgovor, ali imate kot kupec dovolj denarja za vozilo, ki ga želite, pa poznate le vi.