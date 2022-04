Zaradi Franca Kanglerja završalo na družabnih omrežjih: objavljamo njegovo razlago (FOTO)

Veliko volivcev se je v teh dneh udeležilo predčasnega glasovanja pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami. V slogu mnogih, ki so na spletnih omrežjih ovekovečili opravljeno državljansko dolžnost, se je ena takšna fotografija pojavila tudi na enem od profilu državnega sekretarja Franca Kanglerja. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi bila na fotografiji ena glasovnica. A bilo jih je kar pet in na vseh je bila obkrožena stranka Povežimo Slovenijo, na kateri je kandidat nekdanji mariborski župan. K fotografiji je bilo pripisano: »Povežimo Slovenijo X 5.« Toda kmalu fotografije na njegovem profilu ni bilo več moč najti.

Fotografija, ki jo je objavil Franc Kangler. FOTO: Facebook

Kanglerja nam je uspelo priklicati na telefon, pojasnil pa nam je, da ne gre za njegove glasovnice ali glasovnice njegove družine, temveč za družino petih, ki je odšla na volišča in jim poslala fotografijo. Po njegovem védenju so glasovnice po glasovanju skupaj zložili sin, mati, babica, sestra in stric ali teta.

Na naše besede, da so ljudje ob objavi fotografije verjetno zastrigli z ušesi, saj so včeraj brali Delov članek o 150.000 uničenih glasovnicah, potem pa videli takšno objavo in verjetno ti dve zgodbi povezali, je Kangler dejal, da gre za resne obtožbe in da naj pristojni inšpektorat, če je bila prijava, zadevi pride do dna. Toda če je bilo vse po pravilih, zakaj je fotografija izginila z njegovega profila? Kangler odgovarja, da jo je verjetno izbrisal tisti, ki poleg njega upravlja njegov profil.